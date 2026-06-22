23. јун 2026.

Počela škola plivanja na bazenima Lagator (video)

22. јун 2026.
bazen lagator 2

Na bazenima Ustanove za fizičku kulturu „Lagator“ danas je počela sa radom škola plivanja, namenjena svim uzrastima koji žele da savladaju prve korake u vodi, oslobode se straha od dubine ili unaprede svoje plivačke veštine.

Polaznici škole imaće priliku da kroz stručan i prilagođen rad nauče osnove plivanja, ali i da usavrše tehnike koje već poznaju. Program se sprovodi pod vođstvom proslavljenog vaterpoliste Nikole Rađena, čije iskustvo i znanje predstavljaju dodatni podstrek svim učesnicima.

Kako ističu organizatori, cilj škole plivanja nije samo obuka neplivača, već i razvijanje ljubavi prema vodi i sportu, kao i sticanje sigurnosti i samopouzdanja u bazenu. Kroz rad sa stručnim trenerima, polaznici će imati priliku da u bezbednom i podsticajnom okruženju savladaju osnovne tehnike i unaprede fizičku spremu.

Početak škole plivanja na Lagatoru još jednom potvrđuje značaj ulaganja u sportske sadržaje i programe namenjene najmlađima, ali i svima koji žele da nauče ili usavrše plivanje.

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