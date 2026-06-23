Loznica nastavlja podršku poljoprivredi- raspisani konkursi za subvencije

Grad Loznica raspisao je više konkursa za dodelu subvencija i podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivrednim proizvođačima. Za ove mere iz gradskog budžeta opredeljeno je 29 miliona dinara, a konkursi će biti otvoreni od sutra do 1. decembra, odnosno do utroška sredstava.

Na konferenciji za medije u Gradskoj upravi Loznice, načelnik Odeljenja za privredu Jovan Miladinović predstavio je aktuelne konkurse i pozvao poljoprivrednike da iskoriste mogućnosti koje im se nude kroz mere lokalne agrarne politike.

Među raspisanim konkursima nalaze se subvencije za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, regres za reproduktivni materijal – veštačko osemenjavanje, podsticaji za unapređenje prerade voća, povrća i grožđa, kao i javni poziv za subvencionisanje bušenja bunara za potrebe navodnjavanja.

Miladinović je istakao da se ove mere sprovode u okviru aktivne politike podrške poljoprivredi i da se konkursi gotovo svake godine raspisuju u junu kako bi proizvođači na vreme mogli da planiraju ulaganja i konkurišu za sredstva.

Kao i prethodnih godina, grad subvencioniše 50 odsto prihvatljivih troškova, dok mladi poljoprivrednici, odnosno nosioci gazdinstava mlađi od 40 godina, mogu ostvariti podsticaje u visini od 60 procenata.

Pravo na subvencije mogu da ostvare registrovana poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju uslove propisane konkursima. Sve dodatne informacije, kao i potrebna dokumentacija, dostupni su na zvaničnom sajtu Grada Loznice.