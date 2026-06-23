Živanović do 2030. godine: Jedinstvena podrška za nastavak razvoja fudbala na Zapadu

Nebojša Živanović predvodiće Fudbalski savez Regiona zapadne Srbije i u narednom mandatnom periodu, nakon što je na Izbornoj skupštini FSRZS jednoglasno dobio podršku svih delegata za mandat od 2026. do 2030. godine.

Izborna sednica Skupštine FSRZS okupila je brojne predstavnike fudbalskih organizacija, kao i najviše rukovodstvo Fudbalskog saveza Srbije. Sednici su prisustvovali predsednik FSS Dragan Džajić, generalni sekretar Branko Radujko, predstavnici svih regionalnih saveza i delegati koji su svojim glasovima poslali jasnu poruku – ono što daje rezultate ne treba menjati.

Jedinstvena podrška Nebojši Živanoviću potvrda je uspešnog rada Fudbalskog saveza Regiona zapadne Srbije u prethodnom periodu. Zajedno sa generalnim sekretarom Darkom Bradonjićem, Živanović je uspeo da zapadni region pozicionira kao jedan od najorganizovanijih i najstabilnijih fudbalskih sistema u Srbiji.

Na Skupštini su izabrani i potpredsednici Saveza. Za novog potpredsednika izabran je istaknuti sportski radnik iz Valjeva Vojkan Kokošar, dok će mandat na istoj funkciji nastaviti i proslavljeni fudbaler i sportski radnik Slavko Perović.

U naredne četiri godine prioriteti ostaju nepromenjeni. Akcenat će biti stavljen na očuvanje integriteta i regularnosti takmičenja, uz nastavak politike nulte tolerancije prema svim negativnim pojavama u fudbalu.

Posebna pažnja biće posvećena ulaganju u sportsku infrastrukturu, unapređenju uslova za rad klubova, razvoju omladinskog fudbala, edukaciji trenera, sudija i sportskih radnika, kao i stvaranju još boljih uslova za razvoj fudbala na svim nivoima takmičenja.

Region zapadne Srbije već godinama važi za jedan od najorganizovanijih fudbalskih regiona u zemlji, a novi mandat rukovodstva predstavlja garanciju nastavka započetih projekata i daljeg razvoja.

Poruka sa Izborne skupštine bila je jasna i nedvosmislena – Zapad je bio i ostao lokomotiva razvoja srpskog fudbala, a sa Nebojšom Živanovićem na čelu FSRZS taj kurs će biti nastavljen i u godinama koje dolaze.