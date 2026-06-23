Željko Marković ostaje na čelu FK Loznica: Izvršni odbor jednoglasno odbio ostavku

FK Loznica nastavlja putem stabilnosti i kontinuiteta. Kako saznajemo, Izvršni odbor kluba jednoglasno nije prihvatio ostavku predsednika Željka Markovića, koji će i u narednom periodu ostati na čelu zeleno-belih.

Ovakva odluka naišla je na odobravanje velikog broja navijača, sportskih radnika i ljubitelja fudbala u Loznici, koji su prethodnih dana izražavali želju da Marković nastavi mandat i započeti posao u klubu.

Tokom prethodnih godina FK Loznica je pod njegovim rukovodstvom ostvarila značajne organizacione i sportske pomake, a njegov ostanak predstavlja potvrdu opredeljenja da klub nastavi započetim putem razvoja i stabilizacije.

Prema informacijama do kojih smo došli, članovi Izvršnog odbora bili su jedinstveni u stavu da Marković treba da ostane na funkciji predsednika i nastavi realizaciju projekata koji su od velikog značaja za budućnost kluba.

Njegov ostanak dolazi u važnom trenutku za Loznicu, pred početak nove sezone u Prvoj ligi Srbije i nastavak aktivnosti na jačanju igračkog kadra i unapređenju klupske infrastrukture.

Odluka Izvršnog odbora šalje jasnu poruku da FK Loznica želi kontinuitet u radu, stabilno funkcionisanje i ambiciozan pristup svim izazovima koji očekuju klub u narednom periodu.

Sa Željkom Markovićem na čelu, Loznica ulazi u novu sezonu sa željom da nastavi da raste na sportskom i organizacionom planu, uz podršku navijača i svih koji žele uspešan i stabilan klub sa Lagatora.