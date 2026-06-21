Granit na korak od sna: Radaljci kroz baraž traže put do višeg ranga (video)

Fudbaleri Granita iz Radalja nisu imali dovoljno sreće da sezonu završe na prvom mestu i direktno izbore plasman u viši rang, iako su prvenstvo okončali sa istim brojem bodova kao i prvoplasirani Milan Orlić. O konačnom poretku odlučio je međusobni skor, pa su Radaljci morali da se zadovolje drugom pozicijom.

Tokom čitavog prolećnog dela prvenstva Granit je važio za jednu od najstabilnijih i najpozitivnijih ekipa u ligi. Imao je tim iz Radalja sve u svojim rukama, ali u možda najvažnijoj utakmici sezone protiv Milana Orlića nije uspeo da stigne do pobede i tako osigura prvo mesto.

Ipak, za FK Granit ovde se ne završava san o višem rangu. Dobra sezona donela je Radaljcima mesto u baražu za plasman u Međuopštinsku ligu Jadar, gde će imati novu priliku da ostvare zacrtani cilj.

Za razliku od regularnog dela prvenstva, gde postoji prostor za ispravku kikseva, baraž ne prašta greške. Svaki meč nosi ogroman psihološki pritisak, jer poraz znači kraj nade o plasmanu u viši rang. Uprkos tome, u Radalju vlada optimizam, jer je ekipa tokom cele sezone pokazala kvalitet, karakter i kontinuitet dobrih rezultata.

Prvi korak na tom putu biće napravljen na Vidovdan, 28. juna, kada će Granit gostovati u Ljuboviji ekipi Velike Reke. Utakmica počinje u 17.30 časova i predstavljaće jedan od najvažnijih mečeva za klub u poslednjih nekoliko godina.

U klubu veruju da mogu da krunišu uspešnu sezonu i naprave iskorak ka višem rangu, a podrška navijača sigurno će biti jedan od važnih aduta u predstojećoj borbi.

Zanimljivo je da će se već na startu baraža sastati predstavnici opštine Mali Zvornik, što znači da će jedan od lokalnih rivala eliminisati drugog, pa je već sada izvesno da će makar jedan klub iz ove opštine i naredne sezone nastupati u rangu opštinskih liga.

Pred Granitom je sada najvažnijih 90 minuta sezone. Sve što je urađeno tokom prvenstva staje u jedan meč, a Radaljci veruju da njihov put ka višem rangu još nije završen.