Obaveštenje iz JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“

Na osnovu dobijenog upozorenja od strane Sektora za VS i upozorenja RHMZ-a za područje Republike Srbije od 08.07.2024. godine očekuju se ekstremno visoke temperature i do 40 stepeni Celzijusa u periodu od 8. do 14.jula. 2024. godine.

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Loznica, izdaje saopštenje:

Usled visokih dnevnih temperatura, niskog nivoa podzemnih voda u reonu reke Drine odakle se svi građani snabdevaju sa pijaćom vodom, i prekomerne potrošnje vode pored obaveštenja od strane našeg preduzeća za racionalnom potrošnjom vode naše preduzeće obaveštava građane da će u noćnim satima, pojedini delovi mesnih zajednica na teritoriji Grada Loznice(koje se nalaze na obodnom delu) imati smanjenje pritiska u mreži.

Još jednom apelujemo na naše sugrađane da narednih dana racionalno troše vodu za piće da je ne koriste za zalivanje bašta, pranje betonskih površina, pranje automobila, punjenje bazena i slično. Vodu isključivo koristiti za piće.

