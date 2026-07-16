16. јул 2026.

MUP apeluje na oprez zbog visokih temperatura i povećanog rizika od požara

16. јул 2026.
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Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, upozorilo je na predstojeći period ekstremno visokih temperatura i povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom, pozivajući građane i nadležne službe na pojačan oprez i preduzimanje preventivnih mera.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za četvrtak, 16. jul, narandžasti meteoalarm na snazi je za područje istočne i jugoistočne Srbije, dok će u petak, 17. jula, važiti za celu teritoriju Srbije. U subotu, 18. jula, upozorenje se odnosi na severne i zapadne krajeve zemlje. Očekuju se maksimalne dnevne temperature od najmanje 35 stepeni, dok bi u pojedinim delovima Srbije živa u termometru mogla da dostigne i 37 stepeni Celzijusa.

Zbog dugotrajnog sušnog perioda, isušenog zemljišta i visokih temperatura stvoreni su izuzetno povoljni uslovi za nastanak i brzo širenje požara na otvorenom prostoru.

Nadležni upozoravaju da ekstremne vrućine mogu ugroziti zdravlje građana, naročito hroničnih bolesnika, starijih osoba, dece i drugih osetljivih kategorija stanovništva, kao i da mogu izazvati poteškoće u snabdevanju električnom energijom i otežati odvijanje saobraćaja.

Sektor za vanredne situacije naložio je štabovima za vanredne situacije da pojačaju preventivne aktivnosti, posebno kada je reč o zaštiti od požara na otvorenom, saradnji sa javnim preduzećima i drugim nadležnim službama, obezbeđivanju dostupnosti pijaće vode i informisanju građana o merama zaštite.

Građanima se savetuje da izbegavaju paljenje vatre na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad i ne bacaju opuške u prirodi, da boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana svedu na minimum, unose dovoljno tečnosti i prate upozorenja i preporuke nadležnih službi.

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