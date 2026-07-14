FK Loznica pripreme nastavlja u Krupnju, odlični uslovi za rad zeleno-belih (video)

Fudbaleri Loznice nastavili su pripreme za novu sezonu u Krupnju, gde rade u znatno povoljnijim vremenskim uslovima nego u Loznici. Izabranici stručnog štaba svakodnevno odrađuju po dva treninga, a akcenat je na podizanju fizičke spreme i uigravanju ekipe.

Na pripremama se nalaze svi igrači koji konkurišu za sastav tima, a stručni štab na probi ima i nekoliko novih fudbalera koji će u narednim danima pokušati da se izbore za mesto u zeleno-belom dresu.

Odlične uslove za rad pruža teren FK Rađevac, koji je u veoma dobrom stanju i omogućava kvalitetno sprovođenje svih planiranih treninga.

Ekspedicija Loznice u Krupnju će boraviti do subote, nakon čega se ekipa vraća u Loznicu, gde će nastaviti završni deo priprema i odigravanje kontrolnih utakmica pred početak nove sezone.