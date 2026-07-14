15. јул 2026.

Loznica dobila 500.000 dinara za „Miholjske susrete sela“ u Lešnici

14. јул 2026.
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Grad Loznica dobio je 500.000 dinara bespovratnih sredstava od Ministarstva za brigu o selu za organizaciju manifestacije „Miholjski susreti sela“ u 2026. godini.

Ugovor o dodeli sredstava u Palati Srbija potpisala je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, a uz podršku Ministarstva, Turistička organizacija grada Loznice obezbediće dodatnih 300.000 dinara. Na taj način za realizaciju ovogodišnje manifestacije izdvojeno je ukupno 800.000 dinara.

„Miholjski susreti sela“ biće održani u prvoj sedmici oktobra u Lešnici, gde će posetioci imati priliku da uživaju u bogatom programu posvećenom očuvanju tradicije, narodnih običaja, kulturnog nasleđa i promociji života u seoskim sredinama.

Ova manifestacija je deo programa Ministarstva za brigu o selu, koje već godinama podržava lokalne samouprave širom Srbije u organizovanju događaja koji doprinose očuvanju tradicionalnih vrednosti, razvoju ruralnih područja i jačanju kulturnog, sportskog i turističkog života na selu.

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