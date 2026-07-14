Sto mladih iz šest država u kulturno-obrazovnom kampu u Tršiću (video)

U Tršiću je svečano otvoren kulturno-obrazovni kamp koji će od 13. do 18. jula okupiti 100 dece i mladih iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore, Francuske, Češke i Srbije.

U ime Grada Loznice učesnike je pozdravio zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, koji je istakao da Tršić, kao rodno mesto Vuka Stefanovića Karadžića, predstavlja simbol očuvanja srpskog jezika, ćirilice, kulture i tradicije.

Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević poručio je da je kamp mnogo više od mesta okupljanja, naglasivši da je to prilika da deca steknu nova prijateljstva, nauče više o svojim korenima i dodatno učvrste veze sa Srbijom.

Tokom šestodnevnog boravka u Tršiću učesnici će kroz brojne edukativne, kulturne i kreativne sadržaje imati priliku da se upoznaju sa istorijom, tradicijom, običajima i bogatim kulturnim nasleđem Srbije, kao i sa znamenitostima lozničkog kraja.