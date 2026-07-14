ON TIME APARTMANI – Vaš idealan smeštaj u Loznici!

Tražite udoban, moderan i potpuno opremljen apartman? ON TIME APARTMANI su pravi izbor za poslovna putovanja, odmor ili kraći boravak u Loznici.

✅ Komforni apartmani za izdavanje

🚗 Obezbeđena garaža

📶 Besplatan WiFi

📍 Loznica – Klupci, Bogosava Novakovića 5

Uživajte u mirnom okruženju, vrhunskom komforu i odličnoj lokaciji, uz sve što vam je potrebno za prijatan boravak.

📞 Rezervacije i informacije:

062 1072 565

ON TIME APARTMANI – Kada vam je važan kvalitet, udobnost i sigurnost boravka. @on_time_apartmani

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