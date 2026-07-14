ON TIME APARTMANI – Vaš idealan smeštaj u Loznici!
Tražite udoban, moderan i potpuno opremljen apartman? ON TIME APARTMANI su pravi izbor za poslovna putovanja, odmor ili kraći boravak u Loznici.
✅ Komforni apartmani za izdavanje
🚗 Obezbeđena garaža
📶 Besplatan WiFi
📍 Loznica – Klupci, Bogosava Novakovića 5
Uživajte u mirnom okruženju, vrhunskom komforu i odličnoj lokaciji, uz sve što vam je potrebno za prijatan boravak.
📞 Rezervacije i informacije:
062 1072 565
ON TIME APARTMANI – Kada vam je važan kvalitet, udobnost i sigurnost boravka. @on_time_apartmani
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