14. јул 2026.

ON TIME APARTMANI – Vaš idealan smeštaj u Loznici!

14. јул 2026.
ON TIME Apartmani Loznica 8

Tražite udoban, moderan i potpuno opremljen apartman? ON TIME APARTMANI su pravi izbor za poslovna putovanja, odmor ili kraći boravak u Loznici.

✅ Komforni apartmani za izdavanje
🚗 Obezbeđena garaža
📶 Besplatan WiFi
📍 Loznica – Klupci, Bogosava Novakovića 5

Uživajte u mirnom okruženju, vrhunskom komforu i odličnoj lokaciji, uz sve što vam je potrebno za prijatan boravak.

📞 Rezervacije i informacije:
062 1072 565

ON TIME APARTMANI – Kada vam je važan kvalitet, udobnost i sigurnost boravka. @on_time_apartmani

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    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

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