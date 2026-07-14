Jadranska Lešnica pokazala šta građani misle: „Rezultati se ne mogu osporiti“

Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Jadranskoj Lešnici protekla je u znaku razgovora o budućnosti Loznice, novim investicijama i razvoju ovog kraja, ali je jednako snažnu poruku poslala i atmosfera među okupljenim građanima, koji su predsednika dočekali srdačno i sa željom da mu lično prenesu svoje utiske o promenama koje su, kako kažu, osetili tokom prethodnih godina.

Dok je Vučić razgovarao sa meštanima i poručio da Loznicu očekuju nova ulaganja i razvojni projekti koji će dodatno ojačati privredu i otvoriti prostor za nova radna mesta, građani su spontano govorili o onome što smatraju najvećim argumentom u političkoj raspravi – rezultatima.

Za njih, kažu, najbolji odgovor na svaku kritiku nije politička poruka, već ono što se može videti širom Srbije.

„Ne može niko da kaže da se ništa nije promenilo. Dovoljno je da pogledate kako je zemlja izgledala pre desetak i više godina, a kako izgleda danas. To se vidi i u velikim gradovima i u manjim sredinama. Ljudi nisu naivni, vide svojim očima“, rekla je Olesija Hulchevska Radulović.

Slično razmišljaju i drugi građani, koji smatraju da upravo urađeni projekti predstavljaju najbolju preporuku za politiku koju vodi Srpska napredna stranka.

„Možete da vodite kampanju kako hoćete, ali ono što je izgrađeno ostaje iza vas. Putevi, fabrike, ulaganja, sve je to vidljivo. Zato kažem da dela govore više od svake reklame“, rekao je Novak Pešević, dok su okupljeni oko njega odobravanjem potvrđivali njegove reči.

Tokom razgovora sa građanima predsednik Vučić istakao je da će država nastaviti da ulaže u Loznicu i Podrinje, naglasivši da ovaj kraj očekuju nove investicije koje će doprineti daljem ekonomskom razvoju. Posebno je pohvalio gradonačelnicu Draganu Lukić, ocenivši da je hrabra i odgovorna žena koja svoj posao obavlja posvećeno i u interesu građana.

Iako su teme razgovora bile razvoj, investicije i planovi za budućnost, među ljudima se najviše govorilo o kontinuitetu. Okupljeni su isticali da podršku ne zasnivaju na obećanjima, već na onome što smatraju vidljivim rezultatima ostvarenim od 2012. godine do danas.

Upravo zbog toga, kako su poručivali, smatraju da najbolju sliku o radu vlasti ne daju politički spotovi niti predizborne kampanje, već ono što je izgrađeno i urađeno širom Srbije. Za mnoge od njih, to je razlog zbog kojeg i dalje veruju da zemlja treba da nastavi putem kojim je krenula.