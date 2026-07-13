Održana 70. redovna sednica Gradskog veća grada Loznice

U Gradskoj upravi grada Loznice održana je 70. redovna sednica Gradskog veća, na kojoj je razmatrano 18 tačaka dnevnog reda. U fokusu sednice bio je nacrt Odluke o rebalansu budžeta grada za 2026. godinu. Prema obrazloženju Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju, zbog boljeg priliva budžetskih prihoda predložen je rebalans budžeta kojim se ukupni prihodi grada povećavaju sa prvobitno planiranih 4,7 milijardi na 5,07 milijardi dinara. Utvrđeni predlog biće upućen Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.

Gradsko veće utvrdilo je i predloge odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Loznica. Razmatrani su programi poslovanja JKP „Naš dom“, JKP „Toplana – Loznica“, Predškolske ustanove „Bambi“, Centra za kulturu „Vuk Karadžić“, Biblioteke Vukovog zavičaja, Turističke organizacije grada, Ustanove za fizičku kulturu „Lagator“, Crvenog krsta Loznica i Apotekarske ustanove „Loznica“. Na dnevnom redu našli su se i predlozi odluka koji se odnose na Program društvene brige za zdravlje, izmene odluka o postavljanju montažnih objekata i naknadama za korišćenje javnih dobara, kao i predlog o promeni cena komunalne usluge prevoza putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju.

Članovi Gradskog veća razmatrali su i godišnje izveštaje o radu Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva i Gradskog štaba za vanredne situacije, kao i više kadrovskih i imovinsko-pravnih pitanja. Na sednici su usvojeni i predlozi za formiranje stručnih timova za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva u oblasti javnih parkirališta i farmaceutske delatnosti, kao i predlozi koji se odnose na bezbednost saobraćaja i ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite. Utvrđeni predlozi biće upućeni odbornicima Skupštine grada Loznice na dalje razmatranje i odlučivanje.