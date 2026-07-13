13. јул 2026.

Održana 70. redovna sednica Gradskog veća grada Loznice

13. јул 2026.
1000126526
U Gradskoj upravi grada Loznice održana je 70. redovna sednica Gradskog veća, na kojoj je razmatrano 18 tačaka dnevnog reda. U fokusu sednice bio je nacrt Odluke o rebalansu budžeta grada za 2026. godinu. Prema obrazloženju Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju, zbog boljeg priliva budžetskih prihoda predložen je rebalans budžeta kojim se ukupni prihodi grada povećavaju sa prvobitno planiranih 4,7 milijardi na 5,07 milijardi dinara. Utvrđeni predlog biće upućen Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.
Gradsko veće utvrdilo je i predloge odluka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Loznica. Razmatrani su programi poslovanja JKP „Naš dom“, JKP „Toplana – Loznica“, Predškolske ustanove „Bambi“, Centra za kulturu „Vuk Karadžić“, Biblioteke Vukovog zavičaja, Turističke organizacije grada, Ustanove za fizičku kulturu „Lagator“, Crvenog krsta Loznica i Apotekarske ustanove „Loznica“. Na dnevnom redu našli su se i predlozi odluka koji se odnose na Program društvene brige za zdravlje, izmene odluka o postavljanju montažnih objekata i naknadama za korišćenje javnih dobara, kao i predlog o promeni cena komunalne usluge prevoza putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju.
Članovi Gradskog veća razmatrali su i godišnje izveštaje o radu Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva i Gradskog štaba za vanredne situacije, kao i više kadrovskih i imovinsko-pravnih pitanja. Na sednici su usvojeni i predlozi za formiranje stručnih timova za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva u oblasti javnih parkirališta i farmaceutske delatnosti, kao i predlozi koji se odnose na bezbednost saobraćaja i ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite. Utvrđeni predlozi biće upućeni odbornicima Skupštine grada Loznice na dalje razmatranje i odlučivanje.

Srodni postovi

1000126057

Loznica nastavlja razvoj, u planu nova infrastrukturna ulaganja

13. јул 2026.
IMG-f8cf669973bb45ab889533a1d67ccaca-V

Vučić: Ulaganja u Loznicu se nastavljaju, „to je tek prvo poluvreme“( Video)

12. јул 2026.
loznica macva 11 06

Loznica – Mačva (pripremni meč)

10. јул 2026.

Kamera prelaz Šepak

sepak prelaz

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Read MoreRead more about Kamera na granici ŠEPAK live

MOŽDA STE PROPUSTILI

1000126526

Održana 70. redovna sednica Gradskog veća grada Loznice

13. јул 2026.
1000126057

Loznica nastavlja razvoj, u planu nova infrastrukturna ulaganja

13. јул 2026.
IMG-f8cf669973bb45ab889533a1d67ccaca-V

Vučić: Ulaganja u Loznicu se nastavljaju, „to je tek prvo poluvreme“( Video)

12. јул 2026.
loznica macva 11 06

Loznica – Mačva (pripremni meč)

10. јул 2026.
20260710_083832

Milisavka Petković proslavila 102. rođendan u krugu porodice i prijatelja

10. јул 2026.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas