Loznica nastavlja razvoj, u planu nova infrastrukturna ulaganja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Loznica nastaviti da se razvija kroz nove infrastrukturne projekte i podršku privredi, ističući da je cilj dodatno unapređenje uslova za život i rad građana.

Govoreći o razvoju zapadne Srbije, Vučić je podsetio da u Loznici posluje kompanija „Adijent“, kojoj će, kako je rekao, biti pružena podrška za dalje širenje proizvodnje.

Naveo je da su završeni gradski stadion i brza saobraćajnica do Loznice, dok su među narednim prioritetima izgradnja graničnog prelaza Šepak i nastavak izgradnje brze saobraćajnice prema Malom Zvorniku preko Banje Koviljače. Prema njegovim rečima, reč je o projektima od strateškog značaja, jer će doprineti boljem povezivanju ovog dela Srbije sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom.

Predsednik je najavio i veća ulaganja u obnovu lokalne putne mreže širom Srbije, navodeći da će država za tu namenu izdvojiti više sredstava nego što je prvobitno planirano. Istakao je da će, pored finansiranja izgradnje autoputeva, poseban akcenat biti stavljen na rekonstrukciju lokalnih i regionalnih puteva, koji, kako je rekao, direktno utiču na kvalitet života građana.

Govoreći o ekonomskim pokazateljima, Vučić je rekao da je prosečna zarada u Loznici dostigla 853 evra i ocenio da se sve veći broj ljudi vraća da živi i radi u tom kraju.

Najavio je i skoro otvaranje saobraćajnica Slepčević–Badovinci i Kuzmin–Rača, dok je među važnim lokalnim projektima izdvojio završetak radova na osnovnim školama „Jovan Cvijić“ i „Anto Bogićević“.