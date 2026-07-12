Vučić: Ulaganja u Loznicu se nastavljaju, „to je tek prvo poluvreme“( Video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas porodicu Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici, gde je sa domaćinima razgovarao o dosadašnjim ulaganjima i prioritetnim projektima za razvoj ovog kraja. Nakon posete porodici, predsednik se sastao sa meštanima Jadranske Lešnice, kojima je predstavio planove za nastavak infrastrukturnih ulaganja u Loznicu i Podrinje.

Domaćin Dragan Todorović zahvalio je predsedniku na dosadašnjoj podršci, navodeći da su u prethodnom periodu obnovljena školska stolarija, izgrađena fiskulturna sala i asfaltirani brojni putevi. Kao najvažnije preostale projekte izdvojio je obnovu krova na školi, kao i završetak puta Jadranska Lešnica – Cer, koji vodi do manastira.

Predsednik Vučić rekao je da su lokalni i regionalni putevi jedan od prioriteta države i najavio nova ulaganja u putnu infrastrukturu.

„U puteve niko neće da finansira, a upravo putevi prave razliku. Zato ćemo nastaviti da ulažemo u lokalne i regionalne saobraćajnice“, rekao je Vučić.

Najavio je da radovi na putu Lešnica – Čokešina počinju uskoro, kao i nastavak realizacije infrastrukturnih projekata u ovom delu Srbije. Naveo je da će uskoro biti otvorene i deonice Slepčević – Badovinci i Kuzmin – Sremska Rača, dok se nastavljaju radovi na saobraćajnim pravcima ka Drini.

Govoreći o razvoju Loznice, predsednik je istakao da grad danas raspolaže većim budžetskim prihodima nego ranije, ali je ukazao da i dalje postoje potrebe za novim ulaganjima u putnu i komunalnu infrastrukturu.

„Prihodi Loznice danas iznose 4,2 milijarde dinara, što je više nego ranije, ali još imamo mnogo posla. Znam koliko nam još puteva i kanalizacije nedostaje i nastavićemo da ulažemo u razvoj ovog kraja“, rekao je Vučić.

Predsednik je govorio i o platformi „Ko si bre ti“, preko koje građani mogu da prijavljuju probleme lokalnim i državnim institucijama. Naveo je da je za prva dva dana rada stiglo gotovo 2.000 prijava i ocenio da platforma omogućava da se pojedini problemi građana rešavaju brže.

Vučić je najavio i nove mere podrške građanima, uključujući jednokratnu novčanu pomoć za punoletne građane, kao i dodatne mere namenjene penzionerima, borcima i socijalno ugroženim licima, ističući da bi one trebalo da budu predstavljene tokom septembra.

U nastavku posete, Vučića su u Jadranskoj Lešnici dočekali brojni meštani, sa kojima je razgovarao o infrastrukturnim projektima i razvoju lozničkog kraja. Rekao je da su prioriteti nastavak izgradnje puteva, unapređenje komunalne infrastrukture i ulaganja u obrazovne ustanove.

Govoreći o radu lokalne samouprave, predsednik je zahvalio gradonačelnici Loznice Dragani Lukić na, kako je rekao, zalaganju u realizaciji razvojnih projekata i očuvanju interesa grada.

„Hvala joj što nije poklekla ni pred onim siledžijama ni pred onima koji su hteli zemlju da upropaste“, rekao je Vučić.

Predsednik je poručio da će država nastaviti da ulaže u razvoj Podrinja, istakavši da predstoji realizacija novih infrastrukturnih projekata, dalji razvoj putne mreže i unapređenje uslova za život građana.

Na kraju obraćanja ocenio je da je u prethodnim godinama za Loznicu urađeno više nego u ranijim periodima, ali da predstoji nastavak započetih projekata.

„To je tek prvo poluvreme“, poručio je predsednik Vučić.