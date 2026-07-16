Iz Loznice u 22 zemlje: Nelly nastavlja razvoj uz ulaganja u kvalitet i tehnologiju

Kompanija Nelly iz Loznice nastavlja da ulaže u razvoj proizvodnje i širenje poslovanja, oslanjajući se na gotovo tri decenije iskustva u konditorskoj industriji. Od male porodične firme osnovane 1994. godine, izrasla je u fabriku sa više od 150 zaposlenih, čiji se proizvodi danas izvoze u 22 zemlje.

Tokom godina proizvodni program značajno je proširen, pa se u asortimanu danas nalazi više od stotinu proizvoda. Iskustvo stečeno na izvoznim tržištima iskorišćeno je i za razvoj brenda Nelino, koji poslednjih godina zauzima sve značajnije mesto i na domaćem tržištu.

Kako ističu u kompaniji, zahtevi potrošača danas su znatno drugačiji nego ranije. Pored ukusa, sve veću pažnju posvećuju kvalitetu sastojaka, poreklu sirovina i standardima proizvodnje. Zbog toga razvoj svakog novog proizvoda podrazumeva višemesečan proces koji uključuje izbor sirovina, razvoj recepture, laboratorijska ispitivanja i testiranja pre nego što proizvod stigne na tržište.

U proizvodnji se koriste mleko iz zemalja Evropske unije, kakao masa, kakao buter i pažljivo odabrani lešnici. Saradnja sa kompanijom Barry Callebaut, jednim od vodećih svetskih proizvođača čokolade i kakao proizvoda, omogućava primenu savremenih tehnoloških rešenja i standarda koji važe na međunarodnom tržištu.

Poslednjih godina posebna pažnja usmerena je na modernizaciju proizvodnje. U fabrici su instalirane automatizovane proizvodne i pakirne linije, zahvaljujući kojima je direktan kontakt zaposlenih sa proizvodima tokom ključnih faza proizvodnje sveden na minimum. Na taj način unapređeni su higijenski uslovi, bezbednost hrane i ujednačen kvalitet proizvoda.

Vlasnik kompanije Mitar Obradović kaže da ulaganja nisu bila usmerena isključivo na povećanje proizvodnih kapaciteta, već pre svega na unapređenje kvaliteta.

„Želimo da svaki proizvod bude istog kvaliteta, bez obzira na to da li se prodaje u Srbiji ili na nekom od inostranih tržišta. Automatizacija proizvodnje omogućava visok nivo higijene, sigurnost proizvoda i dosledan kvalitet koji kupci očekuju“, rekao je Obradović.

Prema njegovim rečima, godišnja proizvodnja danas premašuje 4.000 tona čokolade i drugih konditorskih proizvoda, dok portfolio obuhvata više od stotinu artikala. U kompaniji ocenjuju da su kontinuirana ulaganja u tehnologiju i razvoj bila ključna za širenje poslovanja i jačanje prisustva na domaćem i stranom tržištu.