Zamenik gradonačelnika Loznice prisustvovao državnoj ceremoniji u čast kneza Mihaila Obrenovića

Zamenik gradonačelnika Loznice, Petar Gavrilović, prisustvovao je danas u Beograd državnoj ceremoniji povodom 158. godišnjice smrti Knez Mihailo Obrenović.

Ceremonija je održana u Saborna crkva u okviru Državnog programa obeležavanja godišnjica istorijskih događaja i oslobodilačkih ratova Srbije, uz najviše državne i vojne počasti.

Odavanjem pošte knezu Mihailu Obrenoviću, jednoj od najznačajnijih ličnosti srpske istorije 19. veka, obeležen je datum koji podseća na njegovu izuzetnu državničku ulogu, reformski rad i doprinos jačanju moderne srpske države.

Prisustvo predstavnika Loznice na ovoj ceremoniji potvrđuje posvećenost grada negovanju kulture sećanja i poštovanju važnih datuma nacionalne istorije, kao i ličnosti koje su svojim delovanjem ostavile neizbrisiv trag u razvoju Srbije.

Grad Loznica nastavlja da aktivno učestvuje u obeležavanju značajnih istorijskih događaja, čuvajući uspomenu na ličnosti koje su oblikovale srpsku državnost i nacionalni identitet.