10. јун 2026.

Zamenik gradonačelnika Loznice prisustvovao državnoj ceremoniji u čast kneza Mihaila Obrenovića

10. јун 2026.
gavrilovic

Zamenik gradonačelnika Loznice, Petar Gavrilović, prisustvovao je danas u Beograd državnoj ceremoniji povodom 158. godišnjice smrti Knez Mihailo Obrenović.

Ceremonija je održana u Saborna crkva u okviru Državnog programa obeležavanja godišnjica istorijskih događaja i oslobodilačkih ratova Srbije, uz najviše državne i vojne počasti.

Odavanjem pošte knezu Mihailu Obrenoviću, jednoj od najznačajnijih ličnosti srpske istorije 19. veka, obeležen je datum koji podseća na njegovu izuzetnu državničku ulogu, reformski rad i doprinos jačanju moderne srpske države.

Prisustvo predstavnika Loznice na ovoj ceremoniji potvrđuje posvećenost grada negovanju kulture sećanja i poštovanju važnih datuma nacionalne istorije, kao i ličnosti koje su svojim delovanjem ostavile neizbrisiv trag u razvoju Srbije.

Grad Loznica nastavlja da aktivno učestvuje u obeležavanju značajnih istorijskih događaja, čuvajući uspomenu na ličnosti koje su oblikovale srpsku državnost i nacionalni identitet.

Srodni postovi

borac sloga

Sloga zaustavila Borac u Lešnici, Požežani u finalu baraža (video)

10. јун 2026.
pexels-mart-production-7415097

Kupovina stana na ime deteta: najvažniji saveti pre nego što donesete veliku porodičnu odluku

10. јун 2026.
pozivnica micini i verini dani 2026-1

Mićini i Verini dani 11. i 12. juna u Loznici

9. јун 2026.

Kamera prelaz Šepak

sepak prelaz

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Read MoreRead more about Kamera na granici ŠEPAK live

MOŽDA STE PROPUSTILI

gavrilovic

Zamenik gradonačelnika Loznice prisustvovao državnoj ceremoniji u čast kneza Mihaila Obrenovića

10. јун 2026.
borac sloga

Sloga zaustavila Borac u Lešnici, Požežani u finalu baraža (video)

10. јун 2026.
pexels-mart-production-7415097

Kupovina stana na ime deteta: najvažniji saveti pre nego što donesete veliku porodičnu odluku

10. јун 2026.
pozivnica micini i verini dani 2026-1

Mićini i Verini dani 11. i 12. juna u Loznici

9. јун 2026.
vucic (2)

Vučić najavio povećanje penzija, pomoć veteranima i veće plate socijalnim radnicima.

9. јун 2026.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas