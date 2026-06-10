10. јун 2026.

Sloga zaustavila Borac u Lešnici, Požežani u finalu baraža (video)

10. јун 2026.
borac sloga

Fudbaleri Borca iz Lešnice nisu uspeli da se plasiraju u finale baraža za popunu Srpske lige Zapad. Pred punim tribinama u Lešnici, domaći tim je poražen od Sloge iz Požege rezultatom 2:0.

Gosti iz Požege, dugogodišnji član Srpske lige Zapad, pokazali su kvalitet i iskustvo već u prvom poluvremenu kada su postigli oba pogotka koja su odlučila pobednika ovog susreta. U nastavku meča Sloga je rutinski kontrolisala igru i sačuvala stečenu prednost do poslednjeg sudijskog zvižduka.

Ipak, fudbaleri Borca nemaju mnogo razloga za žaljenje. Lešničani su iza sebe ostavili uspešnu sezonu i ostvarili zapažen rezultat plasmanom u baraž za viši rang takmičenja, što predstavlja veliki uspeh za klub.

U finalu baraža za plasman u Srpsku ligu Zapad sastaće se Polet iz Ljubića i Sloga iz Požege, koji će odlučiti o novom članu ovog ranga takmičenja.

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