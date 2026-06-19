Sara Ćirković dominirala protiv šampionke iz Gane, Borovčanin stvara vladarku sveta u boksu (video)

Srpski boks imao je još jedno veče za pamćenje. U glavnoj borbi programa Banjalučanin Tomislav Vukomanović ostvario je značajnu pobedu protiv Derika Kvajea iz Gane, nakon što je njegov rival zbog povrede predao meč u pauzi između četvrte i pete runde.

Publika je, međutim, posebno bila oduševljena nastupom najtrofejnije srpske bokserke Sare Ćirković,članica BK Obilić 1389 iz Malog Zvornika koja je nastavila svoj savršeni profesionalni niz. Mlada reprezentativka Srbije u svom četvrtom profesionalnom nastupu stigla je do četvrte pobede, a ujedno i prvog trijumfa prekidom.

U meču super-bantam kategorije do 55,338 kilograma Sara je tehničkim nokautom savladala Leticiju Amanue Ankrah iz Gane i tako joj nanela prvi poraz u profesionalnoj karijeri. Posle četiri iscrpljujuće runde stručni štab afričke bokserke odlučio je da preda borbu, procenivši da njihova takmičarka više nema odgovor na dominaciju srpske šampionke.

Ćirkovićeva je tokom čitavog meča demonstrirala vrhunsku taktičku pripremu, odlično kretanje i kontrolu distance. Iz runde u rundu povećavala je ritam borbe, dok je njena rivalka sve teže pronalazila rešenja za precizne i pravovremene udarce srpske bokserke.

Još jednom je potvrđeno da Srbija u Sari Ćirković ima jednu od najvećih nada svetskog boksa. Rezultati koje postiže u profesionalnom i amaterskom ringu najbolja su potvrda kvalitetnog rada svog stručnog štaba i predsednika BSS Nenada Borovčanina koji očigledno stvara vladarku boksa u svetu.

Pred mladom srpskom šampionkom tek su najveći izazovi, a ljubitelji boksa s velikim očekivanjima prate njen razvoj i nastupe na međunarodnoj sceni. Mnogi veruju da je upravo Sara Ćirković bokserka koja bi u godinama koje dolaze mogla da obeleži svetski boks, dok su Olimpijske igre u Los Anđelesu jedan od najvećih ciljeva na tom putu.