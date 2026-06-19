EXPO 2027 šansa za razvoj cele Srbije: Loznica predstavila svoje potencijale (video)

U susret Specijalizovanoj izložbi EXPO 2027, koja će od 15. maja do 15. avgusta naredne godine biti održana u Beogradu, Grad Loznica predstavio je svoje razvojne mogućnosti, turističke potencijale i bogato kulturno-istorijsko nasleđe na manifestaciji „EXPO Playground“, organizovanoj kao deo priprema za najveći međunarodni događaj koji će Srbija ugostiti.

Predstavnici grada, institucija i privrede predstavili su posetiocima razvojne projekte, investicione mogućnosti i turističku ponudu Loznice, grada koji uspešno povezuje tradiciju, prirodne lepote i savremeni razvoj.

Posetioci su kroz multimedijalne sadržaje i prateći program imali priliku da se upoznaju sa prirodnim bogatstvima lozničkog kraja, među kojima se izdvajaju reka Drina, planine Gučevo i Cer, Tršić kao rodno mesto Vuka Karadžića, kao i Banja Koviljača, jedan od najpoznatijih banjskih centara u Srbiji.

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić istakla je da EXPO 2027 predstavlja jedinstvenu priliku da se svetu predstavi ne samo Beograd, već i cela Srbija, njeni gradovi, ljudi i razvojni potencijali.

„EXPO nije samo izložba koja će biti održana u Beogradu, već prilika da se svetu predstavi cela Srbija. Loznica sa ponosom učestvuje u ovom projektu i spremna je da pokaže sve ono što je čini prepoznatljivom i posebnom“, rekla je Lukićeva.

Ona je naglasila da se Loznica razvija oslanjajući se na svoje prirodne resurse, bogatu istoriju i kulturnu tradiciju, ali i na savremene razvojne projekte usmerene ka unapređenju kvaliteta života građana i privrednom razvoju.

Svečanoj prezentaciji prisustvovala je i ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura, koja je ocenila da EXPO 2027 predstavlja značajnu razvojnu šansu za gradove i opštine širom Srbije.

„Specijalizovana EXPO izložba koja će biti održana sledeće godine u Srbiji sjajna je prilika ne samo za Beograd, već i za druge gradove i opštine da privuku deo od očekivanih četiri miliona posetilaca iz sveta. Loznica je danas, zahvaljujući modernoj saobraćajnoj infrastrukturi, udaljena svega sat i petnaest minuta od Beograda i predstavlja destinaciju koja nudi bogatu turističku, kulturnu i gastronomsku ponudu“, rekla je Macura.

Ona je istakla da Loznica zauzima posebno mesto među gradovima Srbije jer uspešno spaja tradiciju i razvoj, negujući svoje kulturno nasleđe i istovremeno stvarajući uslove za nove investicije i održiv ekonomski rast.

„Loznica je grad sa snažnim identitetom, bogatim kulturnim i prirodnim nasleđem, ali i jasnom vizijom daljeg razvoja. Upravo takve sredine predstavljaju Srbiju na najbolji način“, poručila je ministarka.

Macura je posebno pohvalila rad gradonačelnice Dragane Lukić, ocenivši da njen uspešan rad potvrđuje značaj većeg učešća žena na mestima odlučivanja.

„Lokalne liderke predstavljaju važan pokretač razvoja zajednica i snažan su uzor budućim generacijama devojaka i žena“, naglasila je ona.

Tokom događaja istaknuto je da Loznica, grad iz kojeg potiču Vuk Karadžić i Jovan Cvijić, raspolaže značajnim turističkim, kulturnim i privrednim potencijalima koji je svrstavaju među najperspektivnije sredine zapadne Srbije.

Kulturno-umetnički program dodatno je obogatio predstavljanje grada, a posetioci su imali priliku da se upoznaju sa tradicionalnom gastronomijom, zanatima i običajima karakterističnim za loznički kraj.