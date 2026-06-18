19. јун 2026.

Loznica počela pripreme za novu sezonu, Šušnjar ponovo doneo pozitivnu energiju (video)

18. јун 2026.
fk loznica pripreme 1

Fudbaleri FK Loznica danas su zvanično započeli pripreme za nastupajuću sezonu u Prvoj ligi Srbije. Na prvom okupljanju i prozivci igrača prisustvovali su članovi stručnog štaba, rukovodstvo kluba, kao i fudbaleri koji će u narednoj sezoni braniti boje zeleno-belih.

Prisutnim igračima obratili su se šef stručnog štaba Dejan Nikolić i čelnik kluba Sabahdin Mehmedović, koji su poželeli ekipi uspešan rad tokom pripremnog perioda i istakli očekivanja da Loznica i u novoj sezoni nastavi da ostvaruje zapažene rezultate.

Na današnjoj prozivci pojavila su se i tri nova igrača koja će pojačati konkurenciju u timu, dok okosnicu ekipe čini 16 fudbalera koji su nosili dres Loznice i tokom prethodne sezone. Upravo kontinuitet u sastavu predstavlja jedan od važnih aduta kluba pred izazove koji očekuju ekipu u prvoligaškom karavanu.

Posebnu pažnju privukao je dolazak Đorđa Šušnjara, koji je i ovoga puta uneo dodatnu dozu optimizma među saigrače i članove kluba. Kao i tokom svoja prethodna dva dolaska na pripreme, Šušnjar je samim ulaskom u prostorije kluba doneo pozitivnu energiju i vedar duh, što nije promaklo nikome na današnjem okupljanju.

Nakon uvodnog sastanka je zvanično otvoreno novo poglavlje u radu kluba. U narednom periodu ekipu očekuju naporni treninzi i kontrolne utakmice kroz koje će stručni štab uigravati sastav za početak prvenstva.

U redovima Loznice vlada dobro raspoloženje i velika motivacija, a svi u klubu veruju da će predanim radom i zajedništvom ostvariti ciljeve zacrtane za sezonu koja je pred njima.

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