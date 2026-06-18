DELEGACIJA UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA U GRADSKOJ UPRAVI

Delegacija predstavnika Ujedinjenih Arapskih Emirata boravila je danas u poseti Loznici, gde je sa zamenikom gradonačelnice Petrom Gavrilovićem i saradnicima razgovarala o realizaciji projekta koji se finansira sredstvima Emirata. Projekat se sprovodi preko Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a odnosi se na otvaranje jedinstvenog upravnog mesta u Šalter sali Gradske uprave Loznica.

Realizacijom ovog projekta biće unapređeni uslovi za pružanje usluga građanima, kroz renoviranje prostora Šalter sale i nabavku neophodne opreme. Cilj je da se građanima omogući brži, efikasniji i jednostavniji pristup uslugama administracije na jednom mestu. Ovom prilikom delegacija je upoznata sa radom lokalne samouprave i razvojnim pravcima Loznice.