Mladost iz Donje Borine sezonu završila u velikom stilu,plasman u Mačvansko okružnu ligu

Fudbaleri Mladosti iz Donje Borine na sjajan način spustili su zavesu na takmičarsku sezonu u Međuopštinskoj ligi Jadar. U poslednjem, 26. kolu prvenstva, pred svojim navijačima ubedljivo su savladali imenjaka iz Uzovnice rezultatom 8:1 i tako potvrdili odlične igre tokom čitave sezone.

Ekipa iz Donje Borine iza sebe ima jednu od najuspešnijih sezona u poslednjih nekoliko godina. Na 26 odigranih utakmica ostvareno je čak 18 pobeda, uz pet nerešenih rezultata i samo tri poraza.

Napadački učinak bio je impresivan – Mladost je postigla 79 golova, dok je odbrana primila svega 28, što je donelo odličnu gol-razliku od +51. Sa ukupno osvojenih 59 bodova, tim je sezonu završio među najuspešnijim ekipama prvenstva.

Posebno raduje činjenica da je ekipa tokom cele godine igrala napadački i atraktivan fudbal, što je privuklo veliki broj ljubitelja fudbala na stadion u Donjoj Borini.

Ubedljiva pobeda protiv Mladosti iz Uzovnice bila je najbolji način da se zaokruži uspešna sezona, a u klubu već mogu da počnu planove za narednu godinu sa željom da nastave kontinuitet dobrih rezultata.

Navijači imaju razloga za zadovoljstvo, jer je njihov tim pokazao kvalitet, karakter i stabilnost tokom cele sezone, a poslednja utakmica bila je prava nagrada za sve koji su tokom godine bili uz klub.