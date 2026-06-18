Održana 68. sednica Gradskog veća Loznice: Usvojeni važni razvojni predlozi.

U maloj sali Gradske uprave održana je 68. redovna sednica Gradskog veća grada Loznice. Većnici su najpre utvrdili Predlog odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja u oblasti kulture za period od 2027. do 2031. godine i prosledili ga Skupštini grada Loznice na dalju proceduru, čime su stvoreni uslovi za dalje plansko uređivanje i razvoj kulturne politike grada Loznice.

Na dalju nadležnost Skupštini grada prosleđene su i Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za delimično obavljanje komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima kroz izgradnju javne parking garaže, Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje farmaceutske delatnosti Apotekarske ustanove Loznica, kao i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Loznica za prvi kvartal tekuće godine.

Na dnevnom redu našao se i Nacrt odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu, zanatstvu i trgovini, čime lokalna samouprava uspostavlja ravnotežu između privrednih subjekata koji obavljaju ugostiteljsku delatnost i interesa građana na mirno korišćenje svojih stambenih objekata.

Gradsko veće grada Loznice donelo je Odluku o izboru idejnog rešenja maskote Grada Loznice za Ekspo 2027, kao i odluke koje se odnose na oblast zaštite životne sredine, poljoprivrednu politiku i javno informisanje.