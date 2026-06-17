Milan Ilić prvo zvanično pojačanje Loznice (video)
Dan uoči početka priprema za novu sezonu, na Lagator je stiglo izuzetno pojačanje. Novi fudbaler Loznice postao je naš sugrađanin Milan Ilić, koji je u prisustvu čelnika kluba Sabahudina Mehmedovića potpisao ugovor na dve godine.
Reč je o igraču koji je već nosio dres Loznice u prvoligaškoj konkurenciji, odakle je ostvario transfer u Crvenu zvezdu. Nakon toga gradio je svoju karijeru, a poslednje tri godine proveo je u redovima superligaša Javora iz Ivanjice.
Prema rečima Sabahudina Mehmedovića, Ilić predstavlja prvo zvanično pojačanje za predstojeću sezonu, ali neće biti i poslednje.
– Ovo je prvo zvanično pojačanje, a očekujemo da ih bude još u narednom periodu. Posebno je važno što smo uspeli da zadržimo kostur ekipe, što predstavlja dobru osnovu za ostvarenje naših ciljeva – istakao je Mehmedović.
Fudbalski klub Loznica pripreme za novu sezonu počinje u četvrtak, 18. juna, kada će trener Dejan Nikolić obaviti prozivku igrača i označiti početak rada pred izazove koji očekuju zeleno-bele.