17. јун 2026.

Ponosni smo na sve što je Loznica dala Srbiji

17. јун 2026.

Svečanom akademijom, u prisustvu predstavnika državnih institucija, lokalnih samouprava, Srpske pravoslavne crkve, privrednog, kulturnog i javnog života, Loznica je obeležila Dan grada i veliki jubilej – 160 godina od dobijanja statusa varoši.

Obraćajući se prisutnima, gradonačelnica Loznice Dragana Lukić istakla je da ovaj jubilej predstavlja priliku da se oda priznanje generacijama koje su gradile grad i oblikovale njegov identitet.

„Loznica je kroz istoriju uspevala da sačuva svoje vrednosti, ali i da prepozna vreme koje dolazi. Njena najveća snaga oduvek su bili ljudi koji su svojim radom, znanjem i posvećenošću ostavljali trag u svakoj epohi“, rekla je Lukićeva.

Govoreći o savremenom razvoju grada, ona je naglasila da se napredak ne meri samo infrastrukturnim projektima i investicijama, već pre svega kvalitetom života građana. Istakla je i značaj podrške države u realizaciji brojnih razvojnih projekata, kao i značaj međunarodne saradnje koju Loznica razvija sa partnerskim gradovima.

Građanima Loznice Dan grada čestitala je i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, ocenivši da je Loznica jedan od najznačajnijih gradova zapadne Srbije, prepoznatljiv po bogatoj istoriji, kulturnom nasleđu i znamenitim ličnostima koje su obeležile srpsku istoriju.

„Loznica je grad koji je Srbiji podario velike umove poput Vuka Karadžića i Jovana Cvijića, ali i kraj koji je iznedrio brojne heroje i čuvare slobode. Ponosni smo na sve što je ovaj grad dao našoj zemlji i na sve što danas stvara kroz rad i posvećenost svojih građana“, poručila je Paunović.

Ona je naglasila da će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastaviti da podržava projekte koji doprinose razvoju lokalnih zajednica, unapređenju usluga za građane i ravnomernom razvoju Srbije.

U okviru svečane akademije uručena su javna priznanja Grada Loznice za 2026. godinu. Najviše priznanje, Povelja grada Loznice, dodeljeno je prof. dr Zoranu Radovanoviću, specijalisti opšte hirurgije i subspecijalisti onkologije.

Plakete Grada Loznice uručene su dirigentu opere i baleta Đorđu Pavloviću, predsedniku Šahovskog saveza Srbije Andriji Jorgiću, Dragani Žarković, Željku R. Andriću, Dejanu Radanoviću, Jovanu Cvetanoviću i učenici Milici Aleksić. Priznanja su dobili i „Elektrodistribucija Srbije“ – Ogranak Loznica, Vatrogasno-spasilačka jedinica Loznica i Muški rukometni klub „Loznica“.

Svečanost je upotpunjena bogatim umetničkim programom u kojem su nastupili operska umetnica Ljubica Vraneš i Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“, kao i loznički kvartet „Uvertira“ i KUD „Frula“ iz Lipničkog Šora.

 

Srodni postovi

lukic rađen

Otvorena kupališna sezona na Bazenima Lagator (video)

16. јун 2026.
Objave Instagram (15)

DAN GRADA ČESTITKA GRADONAČELNICE

16. јун 2026.
krstic šušnjar purtic uzdanice zeleno belih

Loznica u četvrtak kreće sa pripremama: Zadržan kostur tima, stižu pojačanja

16. јун 2026.

Kamera prelaz Šepak

sepak prelaz

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Read MoreRead more about Kamera na granici ŠEPAK live

MOŽDA STE PROPUSTILI

IMG-b8af9a3a0afb53889afa679de90190a7-V

Ponosni smo na sve što je Loznica dala Srbiji

17. јун 2026.
lukic rađen

Otvorena kupališna sezona na Bazenima Lagator (video)

16. јун 2026.
Objave Instagram (15)

DAN GRADA ČESTITKA GRADONAČELNICE

16. јун 2026.
krstic šušnjar purtic uzdanice zeleno belih

Loznica u četvrtak kreće sa pripremama: Zadržan kostur tima, stižu pojačanja

16. јун 2026.
jedinstvo zavlaka savinac baraz

JEDINSTVO KROZ BARAŽ TRAŽI PUT DO VIŠEG RANGA, U SREDU PROTIV SAVINCA U ZAVLACI

16. јун 2026.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas