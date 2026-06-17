Ponosni smo na sve što je Loznica dala Srbiji

Svečanom akademijom, u prisustvu predstavnika državnih institucija, lokalnih samouprava, Srpske pravoslavne crkve, privrednog, kulturnog i javnog života, Loznica je obeležila Dan grada i veliki jubilej – 160 godina od dobijanja statusa varoši.

Obraćajući se prisutnima, gradonačelnica Loznice Dragana Lukić istakla je da ovaj jubilej predstavlja priliku da se oda priznanje generacijama koje su gradile grad i oblikovale njegov identitet.

„Loznica je kroz istoriju uspevala da sačuva svoje vrednosti, ali i da prepozna vreme koje dolazi. Njena najveća snaga oduvek su bili ljudi koji su svojim radom, znanjem i posvećenošću ostavljali trag u svakoj epohi“, rekla je Lukićeva.

Govoreći o savremenom razvoju grada, ona je naglasila da se napredak ne meri samo infrastrukturnim projektima i investicijama, već pre svega kvalitetom života građana. Istakla je i značaj podrške države u realizaciji brojnih razvojnih projekata, kao i značaj međunarodne saradnje koju Loznica razvija sa partnerskim gradovima.

Građanima Loznice Dan grada čestitala je i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, ocenivši da je Loznica jedan od najznačajnijih gradova zapadne Srbije, prepoznatljiv po bogatoj istoriji, kulturnom nasleđu i znamenitim ličnostima koje su obeležile srpsku istoriju.

„Loznica je grad koji je Srbiji podario velike umove poput Vuka Karadžića i Jovana Cvijića, ali i kraj koji je iznedrio brojne heroje i čuvare slobode. Ponosni smo na sve što je ovaj grad dao našoj zemlji i na sve što danas stvara kroz rad i posvećenost svojih građana“, poručila je Paunović.

Ona je naglasila da će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastaviti da podržava projekte koji doprinose razvoju lokalnih zajednica, unapređenju usluga za građane i ravnomernom razvoju Srbije.

U okviru svečane akademije uručena su javna priznanja Grada Loznice za 2026. godinu. Najviše priznanje, Povelja grada Loznice, dodeljeno je prof. dr Zoranu Radovanoviću, specijalisti opšte hirurgije i subspecijalisti onkologije.

Plakete Grada Loznice uručene su dirigentu opere i baleta Đorđu Pavloviću, predsedniku Šahovskog saveza Srbije Andriji Jorgiću, Dragani Žarković, Željku R. Andriću, Dejanu Radanoviću, Jovanu Cvetanoviću i učenici Milici Aleksić. Priznanja su dobili i „Elektrodistribucija Srbije“ – Ogranak Loznica, Vatrogasno-spasilačka jedinica Loznica i Muški rukometni klub „Loznica“.

Svečanost je upotpunjena bogatim umetničkim programom u kojem su nastupili operska umetnica Ljubica Vraneš i Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“, kao i loznički kvartet „Uvertira“ i KUD „Frula“ iz Lipničkog Šora.