Otvorena kupališna sezona na Bazenima Lagator (video)

Tradicionalno, na Dan grada Loznice, danas je na Bazenima Lagator otvorena kupališna sezona.

Gradsko kupalište svečano su otvorili gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i proslavljeni vaterpolista, osvajač olimpijske medalje Nikola Rađen, zajedno sa mališanima koji su tokom prošle godine uspešno završili obuku plivanja.

Gradonačelnica Lukić je ovom prilikom svim građanima čestitala Dan grada i istakla da Loznica godinama ulaže u sport, zdrave stilove života i razvoj sportske infrastrukture.

Ona je najavila i nove investicije na prostoru Lagatora, među kojima su izgradnja pomoćnog fudbalskog stadiona u susret Evropskom prvenstvu za mlade fudbalere 2027. godine, kao i realizacija treće faze izgradnje atletskog stadiona.

– Nastavljamo da ulažemo u sportsku infrastrukturu i stvaramo još bolje uslove za bavljenje sportom, posebno za naše najmlađe sugrađane – poručila je gradonačelnica.

Olimpijac Nikola Rađen izrazio je zadovoljstvo što je deo manifestacije kojom je otvorena nova kupališna sezona.

– Želimo da okupljamo decu i mlade oko zdravih navika, sporta i pravih vrednosti. Radujem se radu sa najmlađima u Loznici, na Bazenima Lagator – rekao je Rađen.

Bazeni će biti otvoreni svakog dana od 8 do 20 časova, sve do 1. septembra, a povodom Dana grada ulaz je danas bio besplatan za sve posetioce.

Otvaranjem kupališne sezone zvanično je počelo leto na jednom od najposećenijih mesta za odmor i rekreaciju u Loznici, koje svake godine okuplja veliki broj građana svih generacija.