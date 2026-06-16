17. јун 2026.

Otvorena kupališna sezona na Bazenima Lagator (video)

16. јун 2026.
lukic rađen

Tradicionalno, na Dan grada Loznice, danas je na Bazenima Lagator otvorena  kupališna sezona.

Gradsko kupalište svečano su otvorili gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i proslavljeni vaterpolista, osvajač olimpijske medalje Nikola Rađen, zajedno sa mališanima koji su tokom prošle godine uspešno završili obuku plivanja.

Gradonačelnica Lukić je ovom prilikom svim građanima čestitala Dan grada i istakla da Loznica godinama ulaže u sport, zdrave stilove života i razvoj sportske infrastrukture.

Ona je najavila i nove investicije na prostoru Lagatora, među kojima su izgradnja pomoćnog fudbalskog stadiona u susret Evropskom prvenstvu za mlade fudbalere 2027. godine, kao i realizacija treće faze izgradnje atletskog stadiona.

– Nastavljamo da ulažemo u sportsku infrastrukturu i stvaramo još bolje uslove za bavljenje sportom, posebno za naše najmlađe sugrađane – poručila je gradonačelnica.

Olimpijac Nikola Rađen izrazio je zadovoljstvo što je deo manifestacije kojom je otvorena nova kupališna sezona.

– Želimo da okupljamo decu i mlade oko zdravih navika, sporta i pravih vrednosti. Radujem se radu sa najmlađima u Loznici, na Bazenima Lagator – rekao je Rađen.

Bazeni će biti otvoreni svakog dana od 8 do 20 časova, sve do 1. septembra, a povodom Dana grada ulaz je danas bio besplatan za sve posetioce.

Otvaranjem kupališne sezone zvanično je počelo leto na jednom od najposećenijih mesta za odmor i rekreaciju u Loznici, koje svake godine okuplja veliki broj građana svih generacija.

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