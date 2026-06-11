Počinje proslava Dana grada: „Dan porodice“ prvi događaj u Loznici

Manifestacijom „Dan porodice“, koja će biti održana u četvrtak u sali Ustanove za fizičku kulturu „Lagator“, zvanično počinje šestodnevni program obeležavanja Dana grada Loznice, koji se tradicionalno proslavlja 16. juna.

Program počinje u 17 časova i tokom tri sata predstaviće se brojni učesnici kroz muzičke, plesne, sportske i edukativne sadržaje namenjene deci i porodicama. Svoje umeće pokazaće učenici Osnovne muzičke škole „Vuk Karadžić“, članovi plesne škole „Oki doki“, školice sporta „Šampioni“ i Muzičkog centra „Bim bam“. Posetioci će moći da učestvuju i u različitim radionicama koje organizuju Apotekarska ustanova Loznica, Predškolska ustanova „Bambi“, privatna obdaništa, Centar za socijalni rad, Centar za hraniteljstvo, Udruženje „Roda“ i Montesori centar.

Poseban deo programa biće lutkarska predstava učenika OŠ „Dositej Obradović“, kao i sadržaji uz maskote, klovna Džoniku i likovnu radionicu „Mašta bašta“. Istog dana, od 19.45 časova, najavljena je i dečja predstava „Majstor Mario“.

Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, manifestacija je izmeštena iz prostora ispred Vukovog doma kulture u halu „Lagator“.