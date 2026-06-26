27. јун 2026.

Otvoren razgovor sa građanima za efikasnije rešavanje lokalnih pitanja

26. јун 2026.
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U okviru redovne komunikacije sa stanovništvom, danas su u Loznici održani razgovori sa građanima, koji omogućavaju neposredan kontakt sa predstavnicima lokalne samouprave i priliku za iznošenje predloga, sugestija i pitanja od značaja za svakodnevni život.

Ovaj vid komunikacije sprovodi se kontinuirano od novembra 2024. godine sa ciljem unapređenja saradnje između lokalne uprave i građana i efikasnijeg rešavanja njihovih zahteva. Tokom dosadašnjih susreta razmatrane su brojne teme, a najčešći zahtevi odnosili su se na komunalna pitanja, infrastrukturu, uređenje naselja, saobraćaj i administrativne procedure.

Iz lokalne samouprave poručuju da će praksa razgovora sa građanima biti nastavljena i ubuduće. Razgovori sa predstavnicima lokalne uprave mogu se zakazati svakog radnog dana na broj telefona 015/879-206.

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