27. јун 2026.

Asfaltiranje trotoara u Klupcima (video)

26. јун 2026.
asfaltiranje trotoar ratarska

U Mesnoj zajednici Klupci danas su počeli radovi na asfaltiranju trotoara, koji se izvode u prvoj fazi projekta finansiranog iz budžeta Grada Loznice.

Izgradnjom ove deonice značajno će se unaprediti bezbednost pešaka, posebno stanovnika Ratarske ulice, kojima će svakodnevno kretanje biti sigurnije i lakše.

Direktor JP „Loznica razvoj“ Nikola Dragićević istakao je da Grad Loznica nastavlja sa ulaganjima u saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života građana.

– Izgradnja ove deonice trotoara u velikoj meri povećaće bezbednost svih naših sugrađana, a posebno meštana Ratarske ulice. Ulaganjem u putnu i pešačku infrastrukturu Grad Loznica nastavlja da uređuje saobraćajnice i stvara bezbednije uslove za svakodnevni život građana – rekao je Dragićević.

Radovi u Klupcima deo su kontinuiranih aktivnosti lokalne samouprave na unapređenju komunalne infrastrukture u gradskim i prigradskim mesnim zajednicama, sa posebnim akcentom na povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Srodni postovi

IMG_8726

Otvoren razgovor sa građanima za efikasnije rešavanje lokalnih pitanja

26. јун 2026.
DRagan Kovacevic Struja 5

EMOTIVNE SCENE U LOZNICI: Struji uručena nagrada za životno delo u rodnom gradu

26. јун 2026.
sanitet bolnica

Medicinski punkt u Loznici na raspolaganju građanima tokom toplotnog talasa

26. јун 2026.

Kamera prelaz Šepak

sepak prelaz

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Read MoreRead more about Kamera na granici ŠEPAK live

MOŽDA STE PROPUSTILI

asfaltiranje trotoar ratarska

Asfaltiranje trotoara u Klupcima (video)

26. јун 2026.
IMG_8726

Otvoren razgovor sa građanima za efikasnije rešavanje lokalnih pitanja

26. јун 2026.
DRagan Kovacevic Struja 5

EMOTIVNE SCENE U LOZNICI: Struji uručena nagrada za životno delo u rodnom gradu

26. јун 2026.
sanitet bolnica

Medicinski punkt u Loznici na raspolaganju građanima tokom toplotnog talasa

26. јун 2026.
monely lo 2

Ekskluzivni restoran Moneli pokrenuo podkast „Priče iz Monelija“ – Ivan Milinković prvi gost

25. јун 2026.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas