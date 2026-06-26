Asfaltiranje trotoara u Klupcima (video)

U Mesnoj zajednici Klupci danas su počeli radovi na asfaltiranju trotoara, koji se izvode u prvoj fazi projekta finansiranog iz budžeta Grada Loznice.

Izgradnjom ove deonice značajno će se unaprediti bezbednost pešaka, posebno stanovnika Ratarske ulice, kojima će svakodnevno kretanje biti sigurnije i lakše.

Direktor JP „Loznica razvoj“ Nikola Dragićević istakao je da Grad Loznica nastavlja sa ulaganjima u saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života građana.

– Izgradnja ove deonice trotoara u velikoj meri povećaće bezbednost svih naših sugrađana, a posebno meštana Ratarske ulice. Ulaganjem u putnu i pešačku infrastrukturu Grad Loznica nastavlja da uređuje saobraćajnice i stvara bezbednije uslove za svakodnevni život građana – rekao je Dragićević.

Radovi u Klupcima deo su kontinuiranih aktivnosti lokalne samouprave na unapređenju komunalne infrastrukture u gradskim i prigradskim mesnim zajednicama, sa posebnim akcentom na povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.