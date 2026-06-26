EMOTIVNE SCENE U LOZNICI: Struji uručena nagrada za životno delo u rodnom gradu

Loznica je bila domaćin večeri ispunjene emocijama, muzikom i zasluženim priznanjima, povodom obeležavanja 30 godina uspešne karijere Dragana Kovačevića Struje. Centralni trenutak proslave dogodio se u prepunom Domu kulture „Vuk Karadžić“, kada je predsednik SEMUS-a, Dragiša Golubović, uručio Struji prestižnu Estradno-muzičku nagradu Srbije za životno delo.

Uz gromoglasan aplauz i ovacije publike, Dragan Kovačević Struja primio je jedno od najznačajnijih priznanja koje se dodeljuje za izuzetan doprinos estradno-muzičkoj umetnosti. Emocije nisu krili ni laureat ni brojni gosti, koji su svojim prisustvom uveličali ovaj značajan jubilej.

Publika je na taj način još jednom pokazala koliko ceni umetnika koji je tokom tri decenije rada ostavio dubok trag na domaćoj muzičkoj sceni. Svojim pesmama, kolima i nastupima Struja je stekao poštovanje kolega i ljubav publike širom Srbije i regiona, a njegovo ime postalo je sinonim za kvalitet i predanost muzici.

Uručena nagrada predstavlja krunu jedne bogate karijere i potvrdu da su godine posvećenog rada, istrajnosti i ljubavi prema muzici ostavile neizbrisiv pečat na estradnoj sceni Srbije.

Po završetku koncerta, Dragan Kovačević Struja zahvalio se Gradskoj upravi Loznice i Domu kulture „Vuk Karadžić“ na velikoj podršci i pomoći u organizaciji ovog nesvakidašnjeg muzičkog spektakla. Istakao je da će uskoro i širi auditorijum imati priliku da uživa u ovom predivnom događaju, budući da je kompletan koncert profesionalno snimila ekipa DS Media Production , koristeći više kamera kako bi verno zabeležila svaki trenutak večeri.

Jubilarni koncert u Loznici ostaće upamćen ne samo po vrhunskom muzičkom programu i emocijama koje je izazvao, već i po trenutku kada je Dragan Kovačević Struja dobio priznanje koje simbolizuje zahvalnost za sve što je tokom svoje karijere pružio publici i domaćoj muzičkoj umetnosti.