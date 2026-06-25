25. јун 2026.

Ekskluzivni restoran Moneli pokrenuo podkast „Priče iz Monelija“ – Ivan Milinković prvi gost

25. јун 2026.
monely lo 2

U prijatnom ambijentu restorana Moneli, smeštenog na gradskom šetalištu u Ulici Jovana Cvijića broj 26, snimljena je prva epizoda novog podkasta „Priče iz Monelija“, projekta koji ima za cilj da publici približi zanimljive životne priče, iskustva i inspirativne sagovornike iz različitih oblasti.

Čast da bude prvi gost pripala je Ivanu Milinkoviću, jednom od najprepoznatljivijih glasova domaće muzičke scene. U opuštenom i iskrenom razgovoru, Ivan je govorio o svom detinjstvu u Loznici, prvim koracima u muzici, usponima i izazovima tokom bogate karijere, ali i o novim pesmama i planovima za period koji dolazi.

Topla atmosfera restorana Moneli pružila je savršen okvir za razgovor ispunjen emocijama, sećanjima i zanimljivim anegdotama. Publika će imati priliku da upozna Ivana Milinkovića iz jednog drugačijeg ugla – kroz priču o čoveku, umetniku i životnom putu koji ga je oblikovao.

Restoran Moneli, poznat po gostoprimstvu, vrhunskoj usluzi i prijatnom ambijentu, biće mesto susreta ljudi sa zanimljivim životnim pričama, idejama i iskustvima koja zaslužuju da budu ispričana.

Prva epizoda sa Ivanom Milinkovićem predstavlja početak jedne nove i lepe priče. „Priče iz Monelija“ zamišljene su kao serijal razgovora sa gostima iz sveta kulture, umetnosti, sporta, privrede i javnog života, ali i sa ljudima čije su životne priče vredne pažnje. Ovo je tek prvi korak na putovanju koje će, verujemo, doneti mnogo inspirativnih susreta i razgovora.

Dobro došli u „Priče iz Monelija“ – mesto gde svaka priča dobija svoj glas.

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