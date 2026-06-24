SUBOTA 27. JUN, DAN ZA ISTORIJU – MIR, JEDINSTVO, VOLJA NARODA I BORBA PROTIV PODELA „U budućnost moramo ići svi zajedno, ujedinjeni, a ne podeljeni“

Veličanstveni narodni skup „Srbija, jedna porodica“ u subotu, 27. juna, ispred Skupštine biće ne samo politički događaj već trijumf srpskog zajedništva, tehnološki spektakl kakav Balkan još nije video i direktna prilika da narod sam bira prioritete za budućnost svoje otadžbine.

U subotu, 27. juna, plato ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu biće glavna pozornica dosad najveličanstvenijeg i najmasovnijeg narodnog skupa, pod sloganom „Srbija, jedna porodica“. U trenucima kad se naša zemlja suočava s nezapamćenim, brutalnim spoljnim pritiscima i svakodnevnim pokušajima da se unese potpuni haos, predsednik Srbije Aleksandar Vučić šalje istorijsku poruku koja ujedinjuje čitavu naciju.

Naspram mržnje i podela, šef države podiže bedem mira, ljubavi i dostojanstva, najavljujući skup koji će biti ne samo politički događaj, već trijumf srpskog zajedništva, tehnološki spektakl kakav Balkan još nije video i direktna prilika da narod sam bira prioritete za budućnost svoje otadžbine.

Predsednik Srbije šalje snažnu poruku koja ujedinjuje narod – naš odgovor na svu mržnju biće mir i ljubav iznad svega, da sačuvamo mir, trpeljivost i pokažemo strpljenje! Upravo ova jasna razlika biće krunisana proslavom zakazanom za 27. jun ispred Skupštine Srbije u Beogradu.

Ljubav prema otadžbini

Šef države je poručio da se na velikom narodnom skupu neće pljuvati niko, „pa ni oni koji su terorisali zemlju godinu i po dana i najgore govorili o našoj deci“. Ističe da će, umesto toga, Srbija pokazati dostojanstvo, snagu i ogromnu ljubav prema otadžbini, naspram otrovne mržnje koju druga strana prosipa svakog dana.

Predsednik je istakao da će na skupu biti predstavljen plan i program za budućnost zemlje, kao i da će svečano predstaviti naziv same izborne liste SNS. Između ostalog, posebno je istakao da će tokom skupa biti izložene glasačke kutije, gde će građani biti u prilici da zaokruže pet od petnaest važnih tema koja se tiču državnih pitanja, čime se daje direktna mogućnost narodu da učestvuje i izabere prioritete za napredak države.

– To su tehnički detalji, i kada to rešimo, najvažnija je poruka kako idemo u budućnost, a u budućnost moramo ići svi zajedno, ujedinjeni, a ne podeljeni onako kako su pokušavali da nas podele. To je ono protiv čega se borimo i što moramo da pobedimo – kazao je predsednik.

Posetioci će imati priliku da vide i tehnološke atrakcije: robote, inovativne prezentacije, interaktivne tehnološke zone, savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije, kao i najveću srpsku zastavu, površine oko 4.000 kvadratnih metara.

Roboti koje smo imali priliku da vidimo prilikom posete predsednika Vučića NR Kini, a koji su oduševili „moravcem“, biće praćeni harmonikom srpskih svetskih prvaka, a pokazaće i umeće igranja kola pred narodom.

Poruka predsednika Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji 27. juna dođu na skup na platou ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po pet od 15 tema i da ih na taj način označe kao najvažnije koje žele od države. On je u video objavi na Instagramu naveo da je na listiću ostavljen i prostor da svako napiše ono što ga muči i iznese svoje primedbe.

– Ja sam ovde dobio sada nešto što je veoma važno. Glasački listić koji nije pravi glasački listić za izbore, ali je mnogo važan. Svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju ovakav papir, gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo po pet da zaokruži i kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo od države. Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu i boljeg obrazovanja do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju i tako dalje – naveo je Vučić.

Predsednik je takođe najavio da će portal „Ko si, bre, ti“ sledeće nedelje početi s radom.