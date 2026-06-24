Kreće trka za indeks

Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna.

Na Univerzitetu u Beogradu prijavljivanje kandidata traje od 19. do 23. juna, dok će prijemni ispiti biti organizovani od 24. do 30. juna, u terminima koje određuju fakulteti. Preliminarne rang-liste biće objavljene najkasnije 1. jula, dok će konačne liste biti poznate do 6. jula. Upis primljenih kandidata trebalo bi da bude završen najkasnije do 10. jula.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu, za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija raspisano je ukupno 14.653 mesta na na 101 akreditovanom programu. Broj budžetskih i samofinansirajućih mesta razlikuje se od fakulteta do fakulteta i precizno je naveden u konkursu za svaki studijski program.

Na Univerzitetu u Novom Sadu prijave za prvi konkursni rok počele su 17. juna i traju do 30. juna. Elektronska prijava, onlajn prijava ili pretprijava kandidata traje od 11. juna do 30. juna, prema uputstvu na internet stranici fakulteta koji omoguće ove načine prijave.

Prijemni ispiti planirani su da se održe od 25. juna do 3. jula, dok je zvaničan završetak prvog upisnog roka 17. jul 2026. godine.

Na Univerzitetu u Novom Sadu u narednoj akademskoj godini biće mesta za ukupno 16.050 studenata. Od tog broja, 8.481 mesto namenjeno je studentima čije će školovanje finansirati država, dok je 7.569 mesta predviđeno za one koji će studirati kao samofinansirajući studenti.

Kada je reč o osnovnim i integrisanim studijama, budući brucoši moći će da konkurišu za ukupno 9.105 mesta. Od toga, 5.491 student imaće mogućnost da se školuje o trošku budžeta, dok je 3.614 mesta namenjeno samofinansirajućim studentima.