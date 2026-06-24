Loznica nastavlja da se pojačava: Nikolić stigao na Lagator, Mehmedović novi generalni direktor

Dan nakon što je potvrđeno da Željko Marković ostaje na čelu FK Loznica, u klubu sa Lagatora nastavljene su aktivnosti na jačanju ekipe i organizacione strukture pred početak nove sezone u Prvoj ligi Srbije.

Novo pojačanje zeleno-belih je Lazar Nikolić, ofanzivni vezni fudbaler koji u Loznicu dolazi iz redova kruševačkog Trayala. Reč je o igraču sa značajnim iskustvom, koji je tokom dosadašnje karijere nastupao za Krupu, Leotar iz Trebinja, Timok iz Zaječara, Tekstilac i Trayal. Njegov dolazak predstavlja još jedan korak u formiranju konkurentnog tima za predstojeće prvenstvo.

Pored kadrovskih promena na terenu, važne novosti dogodile su se i u rukovodstvu kluba. Izvršni odbor FK Loznica imenovao je Sabahudina Mehmedovića za generalnog direktora kluba, čime je dodatno ojačana upravljačka struktura zeleno-belih.

Mnogi smatraju da su upravo Marković i Mehmedović među najzaslužnijim ljudima za stabilizaciju i razvoj kluba u prethodnim godinama, pa njihov nastavak rada predstavlja dodatni razlog za optimizam među navijačima.

Dobra vest za klub stiže i na poslovnom planu. Jedan od novih sponzora FK Loznica u narednom periodu biće kompanija Nelly, iza koje stoji uspešni privrednik Mitar Obradović. Koliki će biti obim saradnje i kakvu će podršku klub imati od novog partnera ostaje da se vidi u narednom periodu, ali nema sumnje da je reč o značajnom pojačanju van terena.

Vest o ostanku Željka Markovića izazvala je veliku pažnju sportske javnosti širom Srbije, a posebno u Loznici, gde predsednik kluba uživa veliko poverenje navijača i sportskih radnika. Upravo zbog toga među ljubiteljima fudbala raste optimizam pred novu sezonu.

Iako su ambicije navijača velike, u klubu ostaju čvrsto na zemlji. Primarni cilj ostaje opstanak u prvoligaškom društvu, dok će rezultati na terenu pokazati da li Loznica može da napravi i korak više u odnosu na prethodnu sezonu. Sa očuvanim kosturom tima, kvalitetnim pojačanjima i stabilnim rukovodstvom, na Lagatoru imaju razloga da sa optimizmom dočekaju početak prvenstva.