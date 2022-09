Mesta na kojima je video nadzor potreban

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Nekada su se video kamere smatrale luksuzom koji su samo retki mogli sebi da priušte. Međutim, sa razvojem tehnologije, na tržištu se pojavila sve veća ponuda različitih sistema za video nadzor.

Kada krenete u potragu za najboljim video nadzorom, na raspolaganju vam je veliki broj prodavnica sistema za video nadzor u kojima možete potražiti pomoć u odabiru sistema koji je najbolji za vrstu objekta za koji vam je potreban.

U nastavku teksta pročitajte na kojim mestima je video nadzor najpotrebniji kao i koja je podela video kamara prema njihovoj nameni.

Podela kamera za video nadzor prema nameni – koje vrste kamera postoje?

Kada je namena video kamera u pitanju posoje dve osnovne podele – prema okolini u kojoj se nalaze kao i prema njihovoj potrebi u prostoru. Ovo su najčešće podele:

Prema dobi dana – noćne i dnevne

Prema prostoru u kojem se nalaze – spoljašnje i unutrašnje

Prema izdržljivosti – otporne i neotporne na udarce

One koje ćete odabrati zavisi od toga gde planirate da ih postavite. Većina kamera novih generacija ima mogućnost snimanja u mraku. Razlika između spoljašnjih i unutrašnjih kamera je u tome koliko su otporne na kišu, sneg, vetar i ostale vremenske uslove. Unutrašnje kamere su takođe više prilagođene estetici prostora.

Gde se postavlja video nadzor?

Video kamere se u današnje vreme postavljaju na različitim vrstama objekata, a u nastavku smo izdvojili najčešće.

#1 Video nadzor u kući ili stanu

Zbog velikog broja provala na privatne posede, sve veći broj ljudi se odlučuje da svoj dom dodatno zaštiti video nadzorom. Bilo da živite u kući ili u stanu, nabavkom video nadzora osećaćete se mirnije i bezbednije u sopstvenom domu.

Video nadzor donosi višestruku korist – osim što može snimiti sam čin provale i na taj način pomoći policiji u potraži za provalnicima, veoma često kada provalnici vide da na kući postoje video kamere, oni odustanu od pljačke.

Dakle – kamere ne samo da pomažu ukoliko do pljačke dođe, već je na neki način i sprečavaju.

Pri postavljanju kamera u vaš dom, vodite računa da svaki ugao bude pokriven kamerom, a postavljanjem kamera koje gledaju i na deo ulice ispred kuće možete istovremeno zaštititi i vaš automobil ukoliko je tu parkiran.

#2 Poslovni objekti – zaštita kancelarijskog prostora

Sve veći broj kompanija odlučuje se da svoj poslovni prostor zaštiti video nadzorom. Ovo omogućava bezbednost poseda firme, zaštitu skupe opreme ali i zaštitu samih zaposlenih u njoj.

Kada je u pitanju postavljanje kamera, one se postavljaju u hodnicima, na ulazu u kancelarije, ali ne i u samom radnom prostoru. Dovoljno je na osnovu video kamera utvrditi ko je ulazio ili napuštao određene prostorije, dok je u samu kancelariju pojedinca neumesno postavljati kamere jer ne postoji opravdan razlog za tim.

#3 Obrazovne institucije – osnovne i srednje škole

Iako o postavljanju kamera u osnovne i srednje škole postoje oprečna mišljenja, mišljenje većine je da je to opravdano jer se radi o bezbednosti učenika i zaposlenih.

Osim što pružaju evidenciju o tome ko je ulazi ili izlazi iz škole, da li je tim osobama dozvoljen pristup školi, video kamere takođe beleže sve incidente koji se u školi dogode i odličan su saveznik u borbi protiv vršnjačkog nasilja koji je sve češći problem među današnjom decom.

Na taj način ukoliko dođe do fizičkog obračuna između učenika, osobe koje su nadležne za rešavanje tog problema moći će da objektivno sagledaju čitavu situaciju.

Kamere u učionicama štite kako učenike od pojedinih profesora tako i nastavnike i profesore od učenika. Ponekad, bez opravdanog razloga dolazi do diskriminacije učenika, pa uz pomoć video kamera škola može imati dokaz da je do diskriminacije zaista došlo i preduzeti sve potrebne mere.

Takođe, postoji i obrnuta situacija – deca koja vrše verbalno nasilje nad profesorima i na taj način smanjiju kvalitet nasilja. Kako je ove optužbe teško dokazati, video kamere su idealan način za zaštitu i druge strane – prosvetnih radnika.

#5 Vikendice – najlakša meta provalnika

Kako u vikendicama nema stalnih stanara, već se one posećuju s vremena na vreme, one predstavljaju idealnu metu za provalnike. U velikom broju slučajeva kada se pljačka vikendice dogodi, vlasnici saznaju za to tek sledeći put kada je posete, a tada je već kasno. U tom slučaju nemoguće je otkriti ko je provalio a materijalna i emocionalna šteta je već načinjena.

Kako bi zaštitili svoju vikendicu i sprečili potencijalne provale, najbolje rešenje je postavljanje video nadzora koji pokriva celu površinu dvorišta. Na taj način bićete sigurni da je vaša vikendica bezbedna i u svakom momentu ćete moći preko aplikacije na mobilnom telefonu da vidite video snimke.

Nadamo se da vam je ovaj tekst bio informativan i da ste uvideli sve prednosti video nadzora kao mere zaštite od provale.

