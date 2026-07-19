19. јул 2026.

Zeleno-beli bolji od Radničkog iz Obrenovca

19. јул 2026.
radnicki loznica

Fudbaleri Loznice nastavili su sa dobrim partijama u pripremnom periodu i u novoj kontrolnoj utakmici savladali Radnički iz Obrenovca rezultatom 3:1.

Izabranici Dejana Nikolića prikazali su još jednu kvalitetnu partiju, a do pobede su stigli golovima Slaviše Stojanovića i Ćirkovića, koji je dva puta zatresao mrežu domaćina.

Utakmica je poslužila kao odlična provera za oba tima. Radnički, koji sa klupe predvodi nekadašnji golgeter Nemanja Kojić, pokazao je da će i ove sezone biti jedan od glavnih kandidata za osvajanje prvog mesta u svom rangu takmičenja.

Sa druge strane, Loznica nastavlja da podiže formu pred početak nove sezone u Prvoj ligi Srbije. Stručni štab imao je priliku da proveri trenutno stanje ekipe, a igra zeleno-belih uliva optimizam pred prvenstvene izazove.

Do starta šampionata Loznicu očekuje još jedna kontrolna utakmica, nakon čega će fokus biti usmeren ka prvom kolu Prve lige Srbije i duelu protiv Naftagasa na stadionu Lagator.

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