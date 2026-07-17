17. јул 2026.

Festival „Na raskkrsnici“ od 24. do 26. jula – tri večeri muzike u Loznici i Banji Koviljači

17. јул 2026.
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Ljubitelje kvalitetne muzike i ovog leta očekuje festival „Na raskrsnici“, koji će od 24. do 26. jula biti održan u Loznici i Banji Koviljači. Organizatori su na konferenciji za medije u prostorijama Turističke organizacije grada Loznice predstavili ovogodišnji program, istakavši da će osmo izdanje festivala ponuditi raznovrstan repertoar namenjen publici različitih generacija i muzičkih afiniteta.

Direktorka Turističke organizacije grada Loznice Aleksandra Savić ocenila je da je festival „Na raskrsnici“ postao jedna od prepoznatljivih letnjih manifestacija grada, zahvaljujući pažljivo osmišljenom programu i kvalitetnim izvođačima. Ona je naglasila da Turistička organizacija, zajedno sa Gradom Loznicom, i ove godine pruža punu podršku manifestaciji koja doprinosi bogatijoj kulturnoj i turističkoj ponudi grada.

Idejni tvorac festivala Zoran Starčević rekao je da je i ove godine posebna pažnja posvećena izboru izvođača, sa željom da program bude raznovrstan i kvalitetan, ali i da ispuni očekivanja verne festivalske publike.

Prvo festivalsko veče, u petak 24. jula, obeležiće koncert kubanske muzike na gradskom šetalištu. U prepoznatljivim latino ritmovima publika će uživati na otvorenom, a ukoliko vremenske prilike to ne dozvole, program će biti premešten u Vukov dom kulture

Drugog dana festivala publiku očekuje nastup sastava „Kao Bijelo dugme“, benda koji će se prvi put predstaviti lozničkoj publici, izvodeći najveće hitove jednog od najznačajnijih rok sastava sa prostora bivše Jugoslavije.

Završno festivalsko veče, 26. jula, biće održano u Banji Koviljači, u amfiteatru Crkve Svetih apostola Petra i Pavla, čime će festival još jednom spojiti muziku sa jedinstvenim ambijentom jednog od najlepših prostora za letnje kulturne programe.

Starčević je zahvalio Gradu Loznici i Turističkoj organizaciji grada Loznice na dugogodišnjoj podršci i uspešnoj saradnji, istakavši da upravo zahvaljujući zajedničkom radu festival iz godine u godinu raste i zadržava visok umetnički nivo.

„Program mora biti kvalitetan i raznovrstan, kako bi zadovoljio ukuse publike. To je bio naš osnovni cilj od samog početka i toga se držimo i danas“, poručio je Starčević.

Festival „Na raskrsnici“ tokom prethodnih godina ugostio je brojne renomirane domaće i strane izvođače, a organizatori očekuju da će i ovogodišnje izdanje privući veliki broj posetilaca i potvrditi status jedne od najznačajnijih letnjih muzičkih manifestacija u ovom delu Srbije.

Srbije.https://youtu.be/XYqu2uz6WKk

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