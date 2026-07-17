Loznički Zdravstveni centar dobio pet novih specijalista: Od početka godine čak 17 novih lekara specijalista

Zdravstveni centar Loznica nastavlja da jača svoje stručne kapacitete. Ovu zdravstvenu ustanovu pojačalo je još pet novih lekara specijalista, koji su uspešno završili specijalističko usavršavanje.

Nova zvanja stekli su dr Ana Ilić, specijalista radiologije, dr Marijana Jerinić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, dr Dragana Stefanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, dr Jelena Mićić, specijalista opšte medicine, i dr Slobodan Trifunović, specijalista ortopedske hirurgije sa traumatologijom.

Iz Zdravstvenog centra ističu da novi specijalisti predstavljaju veliko pojačanje za ustanovu i da će svojim znanjem doprineti još kvalitetnijoj i dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti građana.

Ovim je broj novih specijalista u ZC Loznica od početka godine porastao na 17, nakon što je u martu i aprilu specijalizacije uspešno završilo još 12 mladih lekara iz više ključnih medicinskih oblasti.

Ulaganje u stručni kadar ostaje jedan od prioriteta lozničkog Zdravstvenog centra, koji osim Loznice pruža zdravstvene usluge i stanovnicima Malog Zvornika, Krupnja i Ljubovije, a zbog kvalitetne zdravstvene zaštite u ovu ustanovu dolaze i pacijenti iz drugih gradova Srbije i Republike Srpske.