17. јул 2026.

Počeli radovi na uređenju i čišćenju reke Štire

17. јул 2026.
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Na osnovu sporazuma između Grada Loznice i Srbijavoda, počeli su radovi na uređenju i čišćenju reke Štire, s ciljem poboljšanja protočnosti rečnog korita i unapređenja vodnog režima.

Radovi obuhvataju uklanjanje bujne vegetacije, rečnih nanosa, otpada i drugog materijala koji ometaju normalan tok reke i smanjuju njenu propusnu moć.

Uređenje reke Štire deo je kontinuiranih aktivnosti na održavanju vodotokova drugog reda na teritoriji Loznice, koje Grad realizuje u saradnji sa Srbijavodama. Cilj ovih radova je povećanje bezbednosti od poplava, očuvanje vodotokova i stvaranje uređenijeg i bezbednijeg okruženja za građane.

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