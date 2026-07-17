Počeli radovi na uređenju i čišćenju reke Štire

Na osnovu sporazuma između Grada Loznice i Srbijavoda, počeli su radovi na uređenju i čišćenju reke Štire, s ciljem poboljšanja protočnosti rečnog korita i unapređenja vodnog režima.

Radovi obuhvataju uklanjanje bujne vegetacije, rečnih nanosa, otpada i drugog materijala koji ometaju normalan tok reke i smanjuju njenu propusnu moć.

Uređenje reke Štire deo je kontinuiranih aktivnosti na održavanju vodotokova drugog reda na teritoriji Loznice, koje Grad realizuje u saradnji sa Srbijavodama. Cilj ovih radova je povećanje bezbednosti od poplava, očuvanje vodotokova i stvaranje uređenijeg i bezbednijeg okruženja za građane.