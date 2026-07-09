Zdravstveni centar Loznica nabavio novo vozilo za prevoz pacijenata na dijalizu

Zdravstveni centar Loznica nastavlja sa ulaganjima u unapređenje uslova lečenja i kvaliteta zdravstvene zaštite. U okviru modernizacije voznog parka nabavljeno je novo vozilo marke Dacia Jogger, namenjeno prevozu pacijenata koji redovno odlaze na dijalizne tretmane.

Novo vozilo obezbediće sigurniji, udobniji i pouzdaniji transport pacijenata do dijaliznog centra, što je od izuzetnog značaja za osobe koje terapiju primaju više puta nedeljno. Organizovan prevoz predstavlja važan deo procesa lečenja i doprinosi kvalitetu života pacijenata i njihovih porodica.

Direktorka Zdravstvenog centra Loznica, dr Jadranka Marinković, istakla je da ustanova kontinuirano ulaže u poboljšanje uslova za pacijente i zaposlene.

„Naš prioritet su pacijenti i nastojimo da im, pored kvalitetne zdravstvene usluge, obezbedimo i sve ono što doprinosi lakšem i bezbednijem lečenju. Pacijenti koji su na dijalizi nekoliko puta nedeljno dolaze na terapiju i zato je pouzdan prevoz od velikog značaja za njih i njihove porodice. Samo za ove potrebe naša vozila godišnje pređu više od 40.000 kilometara, što dovoljno govori o opterećenosti sistema. Zato smo nabavili novo vozilo, jer želimo da obezbedimo kontinuitet, sigurnost i komfor za naše pacijente. Nastavićemo da ulažemo u sve segmente rada koji direktno utiču na kvalitet zdravstvene zaštite“, rekla je dr Marinković.

Vozilo je u potpunosti finansirano iz sopstvenih sredstava Zdravstvenog centra Loznica, što potvrđuje odgovorno upravljanje resursima ustanove. Pored ulaganja u medicinsku opremu, obnovu objekata i stručno usavršavanje zaposlenih, Zdravstveni centar nastavlja da unapređuje i sistem transporta pacijenata, prepoznajući njegov značaj za dostupnost i kontinuitet zdravstvene zaštite.

Iz ove zdravstvene ustanove poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa ulaganjima u modernizaciju opreme, infrastrukture i uslova rada, sa ciljem da pacijentima obezbede zdravstvenu zaštitu po najvišim standardima.