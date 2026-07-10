10. јул 2026.

Milisavka Petković proslavila 102. rođendan u krugu porodice i prijatelja

10. јул 2026.

Retko ko može da se pohvali životnim vekom od čitava 102 leta, a upravo taj veliki jubilej  proslavila je Milisavka Petković, jedna od najstarijih sugrađanki. Rođendan je obeležen u Domu za stara lica „Carski konak“ u Tršiću, gde Milisavka boravi poslednje četiri godine.

Najradosniji dan u godini podelila je sa članovima svoje porodice – sinom, ćerkom i snajama, dok je među gostima bila i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, koja joj je uputila srdačne čestitke i poželela dobro zdravlje, mir i još mnogo lepih trenutaka.

Svečanoj proslavi prisustvovali su i zaposleni, rukovodstvo doma, kao i korisnici ove ustanove, koja trenutno brine o pedesetoro starijih osoba. Uz tortu, osmehe i toplu atmosferu, obeležen je jubilej koji svedoči o jednom dugom i bogatom životnom putu.

Milisavka Petković rođena je u Kosjeriću, dok je najveći deo života provela u Trbušnici kod Loznice. Iza sebe ima veliku porodicu – osmoro unučadi, petoro praunučadi i dvoje čukununučadi, koji predstavljaju najlepše nasleđe njenog dugog životnog veka. Proslava je protekla u toploj i vedroj atmosferi, uz rođendansku tortu, pesmu i brojne čestitke. Osmesi prisutnih i pažnja koju je Milisavka Petković dobila od porodice, zaposlenih i ostalih korisnika doma bili su najlepši način da se obeleži njen 102. rođendan.

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