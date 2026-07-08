Korak bliže asfaltiranju Belopoljske ulice u Runjanima

Nakon razgovora sa meštanima u Gradskoj upravi, gradonačelnica Loznice Dragana Lukić sa saradnicima posetila je Belopoljsku ulicu u Runjanima kako bi na licu mesta razgovarali o nastavku radova.

Tom prilikom dogovoreno je da meštani najpre reše imovinsko-pravne odnose, što je neophodan korak za izradu projektne dokumentacije. Po završetku tog postupka biće stvoreni uslovi za asfaltiranje preostalog dela ulice.

Grad Loznica nastavlja da u saradnji sa građanima rešava konkretne probleme i korak po korak unapređuje putnu infrastrukturu, sa ciljem da svi delovi grada i prigradskih naselja dobiju bolje uslove za život.