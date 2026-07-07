Veče o kojem svi pričaju: Gabrijela Pejčev napravila atmosferu za pamćenje u Moneliju

Veče za pamćenje u restoranu Moneli još jednom je pokazalo da su dobra muzika, vrhunska atmosfera i zadovoljni gosti najbolja preporuka. Nastup Gabrijele Pejčev ispunio je restoran do poslednjeg mesta, a tokom cele večeri nizali su se hitovi, osmesi, pesma i odlična energija koja je sve prisutne držala na nogama. Gosti su uživali u sjajnoj atmosferi, druženju i vrhunskoj zabavi, potvrđujući da Moneli postaje nezaobilazno mesto za sve koji žele kvalitetan noćni provod u Loznici. Svaki trenutak bio je ispunjen pozitivnom energijom, a odlična organizacija i gostoprimstvo doprineli su da ovo bude još jedno veče koje će se dugo prepričavati.

Ovo je tek početak bogatog letnjeg programa. U narednim mesecima restoran Moneli priprema niz tematskih večeri, nastupe popularnih izvođača, posebne gastronomske ponude i sadržaje koji će svakom gostu pružiti razlog da se ponovo vrati. Lozničane i sve goste grada očekuje leto ispunjeno vrhunskom muzikom, nezaboravnim druženjima i događajima koji će obeležiti sezonu. Moneli nastavlja da pomera granice dobre zabave i potvrđuje da su najlepše letnje uspomene upravo one koje nastaju uz odličnu atmosferu, prijatelje i muziku koja spaja ljude. Pratite najave, rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo priče koja ovog leta donosi još mnogo razloga za slavlje.

Najbolje tek dolazi – vidimo se u restoranu Moneli!