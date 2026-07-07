Ivanjdan – praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 7. jula obeležavaju Rođenje Svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznato kao Ivanjdan. Ovaj praznik posvećen je svetitelju koji je, prema hrišćanskom učenju, krstio Isusa Hrista u reci Jordan i najavio njegov dolazak.

Ivanjdan je u srpskoj narodnoj tradiciji povezan sa brojnim običajima. Veruje se da bilje ubrano uoči ili na sam praznik ima posebna lekovita svojstva, pa se od poljskog cveća i lekovitih trava pletu venčići koji se stavljaju na ulazna vrata kuća ili pomoćnih objekata kao simbol zdravlja, blagostanja i Božjeg blagoslova.

U mnogim krajevima Srbije Ivanjdan označava i period kada se završava cvetanje prirode i počinje sazrevanje letnjih plodova, zbog čega je ovaj praznik duboko ukorenjen u narodnim običajima i vezan za život na selu.

Za razliku od usekovanja glave Svetog Jovana, koje je dan žalosti i strogog posta, Ivanjdan je radostan praznik kojim se proslavlja rođenje svetitelja. U pojedinim porodicama Sveti Jovan Krstitelj je i krsna slava, dok mnogi vernici ovaj dan obeležavaju odlaskom na svetu liturgiju i molitvom za zdravlje i napredak svojih najbližih.