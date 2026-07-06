6. јул 2026.

Od lilanja do koncerata – počinje LilaLo festival u Loznici

6. јул 2026.
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Od 10. do 12. jula Loznica, Tršić i Banja Koviljača biće domaćini devetog LilaLo festivala, manifestacije koja kroz bogat kulturno-umetnički program čuva i promoviše običaj lilanja, jedan od najprepoznatljivijih simbola Podrinja.

Festival je posvećen narodnom običaju paljenja lila uoči Petrovdana, koji je 2017. godine upisan u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Ovaj viševekovni običaj u lozničkom kraju predstavlja simbol zajedništva i očuvanja lokalne tradicije.

Program ovogodišnjeg festivala počinje 10. jula sadržajima namenjenim najmlađima. U okviru LilaLo ulice biće organizovane kreativne radionice, plesni program i VR street art instalacija „Sazvežđe lila“. Istog dana, na 170. godišnjicu rođenja Nikole Tesle, biće izvedena monodrama „Iskra“, koja kroz lik Tesline majke Georgine Đuke Tesla donosi priču o životu i delu velikog naučnika.

Prvo festivalsko veče biće završeno koncertnim programom i nastupima izvođača poznatih po muzici devedesetih godina.

Centralni događaj festivala zakazan je za subotu, 11. jula, kada će u večeri uoči Petrovdana biti održano tradicionalno lilanje. Nakon paljenja lila, publiku u Vukovom domu kulture očekuje koncert Martine Vrbos.

Završni festivalski dan biće održan na dve lokacije. U Tršiću će biti organizovani programi za decu i porodicu, radionice, cirkuske predstave i tradicionalno takmičenje „Brkovi po Vuku“, inspirisano Vukom Stefanovićem Karadžićem. Istovremeno će u Banji Koviljači biti održani smotra folklora „Sastanak“, manifestacija „Kolo za dukat“ i koncert Slobodana Trkulje i Balkanopolisa.

Direktorka Turističke organizacije grada Loznice Aleksandra Savić istakla je da je cilj festivala da na savremen način predstavi bogato kulturno nasleđe ovog kraja i okupi posetioce svih generacija.

Ulaz na sve festivalske programe je besplatan.

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