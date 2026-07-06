Povodom informacija koje su se u petak uveče pojavile na društvenim mrežama o navodnom pomoru ribe i neobičnom ponašanju ribe u reci Drini, u blizini Bosanskog Tršića, vodni inspektor se, radi provere navoda i blagovremenog informisanja javnosti, obratio nadležnoj Vodnoj inspekciji Republike Srpske.

Prema informacijama dostavljenim Gradu, nadležni vodni inspektor je, po prijemu obaveštenja, kontaktirao glavnog vodnog inspektora Republike Srpske, nakon čega je o navedenim informacijama obaveštena i ekološka inspekcija u Zvorniku. Prema njihovom izjašnjenju, ribočuvarska služba nije prijavila pomor ribe, niti je ekološka inspekcija primila bilo kakvu zvaničnu prijavu koja bi ukazivala na ovakvu pojavu.

Takođe, nadležna Vodna inspekcija Republike Srpske je tokom vikenda izvršila obilazak više lokacija na desnoj obali reke Drine, na potezu od Loznice do Malog Zvornika. Prema dostavljenim informacijama, tokom izvršenog nadzora nije uočen pomor ribe, niti su pronađeni uginuli primerci ribe.

Nadležna inspekcija je obavestila Grad Loznicu da će i u narednom periodu nastaviti sa praćenjem stanja na reci Drini, kao i da će o svim eventualnim promenama i novim saznanjima blagovremeno obavestiti javnost.

Grad Loznica će, u saradnji sa nadležnim institucijama, nastaviti da prati situaciju i o svim relevantnim informacijama pravovremeno obaveštava građane.