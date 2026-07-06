Uručene nagrade najboljim učenicima (video)

„Znanje je bogatstvo i kapital koji vam niko i nikada ne može oduzeti. Vi ste primer kako se radom, trudom i zalaganjem dolazi do rezultata“, poručio je pomoćnik gradonačelnika Loznice Milan Jugović na prijemu priređenom za najuspešnije učenike osnovnih i srednjih škola.

Prijem je organizovan za 79 učenika koji su u školskoj 2025/2026. godini ostvarili zapažene rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima, kao i za đake generacije. Tom prilikom uručene su im novčane nagrade, za šta je iz budžeta grada izdvojeno 865 hiljada dinara.

Pozdravljajući učenike, roditelje, profesore i direktore škola, Jugović je istakao da je ovaj susret promocija znanja, uspeha i onog najboljeg što Loznica ima.

„Gledajući vas danas, duboko sam uveren da ne moramo da brinemo za svoju budućnost. Vi ste primer na koji treba da se ugleda ne samo vaša generacija, već i mi odrasli“, rekao je Jugović.

On je naglasio da će učenici u svom gradu uvek imati oslonac i podršku na putu sticanja novih znanja i daljeg usavršavanja.

„Nastavićemo da nagrađujemo i stipendiramo najbolje, jer želimo da šaljemo poruku da je Loznica grad u kome se isplati biti vredan i marljiv i grad u kome je znanje na ceni“, poručio je Jugović.