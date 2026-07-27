Vučić u Bogatiću-Stiže povećanje plata i penzija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Banovom Polju kod Bogatića da će država u narednom periodu raditi na rekonstrukciji više putnih pravaca u tom kraju, ističući da su putevi prioritet za građane. Obraćajući se okupljenima, Vučić je rekao da je cilj posete da se na terenu utvrdi šta je potrebno što pre uraditi.

„Dobro je što po selima organizujemo i manjim mestima ovakve manifestacije i dobro je da sam došao ovde da vidimo šta moramo da uradimo odmah. Rekao sam Alimpiću, za 3,4 dana videćete mašine koje će da nastave da rade, ne samo 800 metara… Kako ste smislili uradite 800 metara, a prema Noćaju ništa, uradili smo pola puta prema Bogatiću, a pola nismo. E sad ćete i tih pola, gde vam to padne na pamet? Nemojte to da radite i da se uradi od Ravnja dovde 3 kilometra put“.

Predsednik je naveo da će biti nastavljeni i veliki infrastrukturni projekti u ovom delu Srbije.

„Završavamo ono što je strateški projekat, Slepčević-Badovinci, 82 posto je završeno, Kuzmin-Rača za 2 meseca završavamo i otvaramo. Otvoriće se prvih 5 km na granici ka Bijeljini. Sve što se tiče Srema i Mačve i povezivanja čini mi se da radimo na najbolji način. U Badovincima moramo da rekonstruišemo školu i dogradimo vrtić“.

„Sve su veći problemi oko nabdevanja naftom, mučimo se oko novca, ali lakše nam je kad vidimo kolika će stopa rasta. To će nam omogućiti povećanje plata i penzija i uskoro ćemo vas o tome obavestiti. Idemo sa primanjima za penzionere i borce i one sa socijalni mstatusom. nećemo zaboraviti ljude koji rade u centrima za socijalni rad, najteži posao rade, njima ćemo mnogi više da povećamo plate“, rekao je.