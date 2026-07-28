28. јул 2026.

Loznica u petak 20h otvara novu sezonu na Lagatoru – stiže ambiciozni Proleter iz Zrenjanina

28. јул 2026.
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Nova sezona Prve lige Srbije počinje, a čast da otvori prvoligaški karavan pripala je FK Loznica. Zeleno-beli će u petak od 20 časova, pod reflektorima stadiona Lagator, ugostiti novajliju u ligi – Proleter iz Zrenjanina.

Pred ljubiteljima fudbala je jedna od najkvalitetnijih sezona u istoriji Prve lige Srbije. Zbog reorganizacije takmičenja, u ligu su stigli klubovi koji su prethodnih godina nastupali u Superligi Srbije, pa čak i na evropskoj sceni, što dodatno podiže kvalitet i neizvesnost prvenstva.

Reorganizacija će biti nastavljena i ove sezone, pa će čak šest poslednjeplasiranih ekipa napustiti prvoligaško društvo. Upravo zbog toga očekuje se izuzetno teško i neizvesno prvenstvo u kojem će svaki bod imati veliki značaj.

Loznica je među prvima započela pripreme za novu sezonu i uspela je da sačuva okosnicu tima iz prošlog prvenstva. Klub je doveo nekoliko novih igrača koji će tek imati priliku da pokažu svoj kvalitet, dok se u narednim danima očekuje dolazak još nekoliko pojačanja kako bi stručni štab dobio širi roster za izazove duge i zahtevne sezone.

Cilj zeleno-belih jeste plasman u plej-of, što neće biti nimalo lako imajući u vidu izuzetno jaku konkurenciju. Ipak, u klubu vlada optimizam i vera da ekipa može da ostvari zacrtane ambicije.

Protivnik na premijeri, Proleter iz Zrenjanina, iako debitant u Prvoj ligi Srbije, dolazi kao veoma ozbiljno organizovan tim koji je tokom leta značajno pojačan i sigurno neće biti lak rival.

Večernji termin i kvalitetan teren na Lagatoru garantuju odlične uslove za igru, ali i za publiku, od koje se očekuje da u velikom broju ispuni tribine i pruži podršku Loznici na startu nove sezone.

Prvi zvižduk označiće početak jednog od najuzbudljivijih prvenstava u poslednjih nekoliko godina, a Loznica želi da sezonu otvori pobedom pred svojim navijačima.

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